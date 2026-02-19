„Ale urwał…” – tak eksperci komentują nowe dane z gospodarki

Najnowsze dane Główny Urząd Statystyczny przyniosły wyraźne rozczarowanie. W styczniu 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu spadła o 1,5 proc. w ujęciu rocznym. To mocny zwrot po grudniu, kiedy odnotowano wzrost aż o 7,3 proc. rdr. W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja obniżyła się o 6 proc.

Niepokojące dane

Odczyt okazał się znacznie słabszy od oczekiwań rynku. Konsensus zakładał wzrost o 2 proc. rdr. Styczniowe dane podważają nadzieje na trwałe odbicie i potwierdzają dużą zmienność w sektorze wytwórczym. W ostatnich miesiącach przemysł notował naprzemiennie pozytywne i negatywne zaskoczenia – po wrześniowym „wybudzeniu z letargu” i dobrym październiku przyszedł słabszy listopad, bardzo mocny grudzień i teraz ponowny regres.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja była o 0,4 proc. wyższa niż rok wcześniej, ale o 2,4 proc. niższa niż w grudniu. Spadki miały szeroki charakter – objęły 21 z 34 działów przemysłu. Najmocniej ucierpiała produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (-17 proc.), metali (-14,4 proc.), chemikaliów (-10,5 proc.) oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (-7,6 proc.).

W podziale na główne grupy przemysłowe zmniejszyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych trwałych (po 7,7 proc.) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (-3 proc.). Wzrost zanotowano natomiast w przypadku dóbr inwestycyjnych (+5,9 proc.) oraz dóbr związanych z energią (+3,3 proc.). Najlepszy wynik osiągnęła kategoria pozostałego sprzętu transportowego, obejmująca m.in. budowę statków, wagonów i samolotów – wzrost o 24,6 proc. rdr.

Analitycy komentują

Analitycy mBank skomentowali dane krótko: „Ale urwał…”, wskazując na wyraźne osłabienie przetwórstwa. Ekonomiści ING Bank Śląski zwracają uwagę na możliwy wpływ pogody i kalendarza, podkreślając jednocześnie poprawę zamówień eksportowych w regionie Europy Środkowej oraz ożywienie inwestycji publicznych. W ich ocenie wzrost PKB w I kwartale 2026 r. może być nieco niższy niż 4 proc.

Eksperci PKO Bank Polski zauważają, że styczeń miał o jeden dzień roboczy mniej niż rok wcześniej, co mogło częściowo wpłynąć na wynik, choć nie tłumaczy w pełni słabości danych. Dominowały niższe dynamiki w przetwórstwie, szczególnie w branżach produkujących dobra zaopatrzeniowe. Ich zdaniem słabszy początek roku może zostać nadrobiony w kolejnych miesiącach.

