Ponad 2 bln dol. wyparowały z rynku krypto. Bitcoin pod presją

Rynek kryptowalut ponownie znalazł się pod silną presją sprzedających. We wtorek łączna kapitalizacja wszystkich cyfrowych aktywów spadła do 2,19 bln dol., co oznacza ubytek ponad 2 bln dol. względem historycznego szczytu z 7 października ubiegłego roku. Wtedy wartość rynku sięgała 4,28 bln dol.

Kapitalizacja rynku spada

Ostatnia próba odbicia, która rozpoczęła się 7 lutego i trwała do 22 lutego, nie przyniosła trwałej poprawy nastrojów. Każdy ruch w górę spotyka się z kontrą inwestorów, którzy uznają ceny za zbyt wysokie względem realnej użyteczności kryptowalut. We wtorek kapitalizacja rynku spadła o 3,9 proc.

Bitcoin tracił w ciągu 24 godzin 4,7 proc., schodząc do 63,3 tys. dol. W trakcie handlu w Azji kurs spadł nawet poniżej 63 tys. dol., czyli najniżej od 6 lutego, gdy notowania zbliżyły się do 60 tys. dol. W skali tygodnia spadek wynosi 6,7 proc., a od początku roku aż 27,8 proc.

Podobne ruchy obserwowano w przypadku innych dużych kryptowalut. Ethereum zniżkowało o 4,5 proc. do poziomu 1,8 tys. dol., a XRP również o 4,5 proc., do 1,33 dol.

Napięcie geopolityczne

Zdaniem Matta Howellsa-Barby’ego z giełdy Kraken, jednym z czynników presji są odnowione obawy związane z cłami oraz rosnące napięcia geopolityczne. W jego ocenie poziom 60 tys. dol. stanowi kluczowe wsparcie dla bitcoina. Jeśli nie zostanie utrzymany, możliwy jest ruch w kierunku średnich lub niskich 50 tys. dol.

Według danych Glassnode fundamentalna wycena bitcoina, oparta na realnych transakcjach, wynosiła w poniedziałek 54 704 dol. Z kolei TheBlock wskazuje, że 23 lutego wartość realnych transakcji wyniosła 490 tys. bitcoinów. W styczniu 2026 r. było to 12,12 mln bitcoinów wobec 11,38 mln rok wcześniej.

Przez lata wzrosty kryptowalut były wspierane przez masowy dodruk pieniądza w ramach luzowania ilościowego. Nadwyżkowa płynność trafiała nie tylko na giełdy akcji, lecz także na rynek cyfrowych aktywów. Obecnie jednak rośnie znaczenie polityki zacieśniania ilościowego, czyli ściągania nadwyżkowego pieniądza z rynku. W takich warunkach spekulacyjne segmenty rynku, w tym kryptowaluty, stają się szczególnie wrażliwe na odpływ kapitału.

Od październikowego szczytu z rynku wyparowały już biliony dolarów. Dla porównania wartość ta przekracza dwukrotność polskiego PKB liczonego w dolarach. Rynek kryptowalut wciąż pozostaje zmienny, a inwestorzy uważnie obserwują poziom 60 tys. dol. jako potencjalną granicę dalszej przeceny.