Połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty. GUS odsłania karty

– We wrześniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7145,33 zł i była niższa o 17,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu (8649,13 zł) – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Połowa z nas zarabiała więcej niż 7145 zł

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7145 zł oznacza, że we wrześniu 2025 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w sierpniu mediana wynagrodzeń wyniosła 7228 zł, czyli o 83 zł więcej. Kwota ta była wówczas o 17,4 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wówczas 8827,87 zł).

GUS podkreśla, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7400 zł, natomiast wśród kobiet – 6956,10 zł.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 45-54 lata – wyniosła ona 7440 zł. Najniższą wartość odnotowano w grupie 24 lata i mniej – wyniosła 5816,90 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8423,40 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Warto przypomnieć, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. We wrześniu 2025 roku wyniosło ono 8649,13 zł. Jak zauważa GUS, to o 17,,4 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9032,91 zł brutto, a wśród kobiet było to 8255,75 zł.

