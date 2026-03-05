Ważny termin, który trzeba zapamiętać. Rachunki mogą gwałtownie wzrosnąć

Jak przypomina „Business Insider”, rolnicy i przedsiębiorcy w drugiej połowie 2024 roku mogli skorzystać z maksymalnych stawek za prąd. Jeśli jednak nie złożą informacji na ten temat, mogą nie zachować wspomnianych stawek i czekają ich dopłaty za energię. Termin na dopełnienie tych formalności został właśnie wydłużony do 30 czerwca.

Rolnicy i przedsiębiorcy z przedłużonym terminem. Chodzi o energię

Informacje trzeba złożyć u swojego dostawcy energii. Brak takiego działania oznaczać będzie konieczność skorygowania rozliczeń energii. Przyjęte zostaną wówczas cenniki wynikające z umowy sprzedażowej. Dla wielu podmiotów będzie to wiązać się z dużym wzrostem kosztów energii za drugie półrocze 2024 r., a firmy sprzedające im energię prześlą faktury korygujące.

Informację na ten temat opublikował w sieci m.in. rzecznik prasowy spółki Tauron Sprzedaż Daniel Iwan. „Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 r. Wydłużony termin na złożenie dokumentu upływa 30 czerwca. Zachęcamy, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę” – podkreślał.

Podobne ostrzeżenie wystosowała Energa. „Jeśli we wskazanym wyżej terminie nie otrzymamy od Ciebie tego dokumentu, będziesz miał obowiązek zwrotu różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną, która wynika z Twojej umowy. Do kwoty zwrotu doliczymy odsetki ustawowe od dnia rozliczenia” – pisała firma.

Wymóg złożenia informacji u dostawcy energii elektrycznej wynika z Ustawy z maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. stosowano wówczas w rozliczeniach cenę maksymalną za energię elektryczną, która jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis.

