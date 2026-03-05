Znalazła się praca dla górników. Aż 300 osób skorzysta z umowy społecznej

Eksperci z Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych Wyższego Urzędu Górniczego w 2025 roku wydali negatywną opinię dotyczącą dalszego fedrowania w kopalni Bobrek, bo nie istnieje bezpieczna technologia, która by to umożliwiała. Ale najpierw życie stracił 36 – letni górnik z Bytomia. Osierocił dwoje dzieci.

Przeniesienie do innej kopalni odbywa się na wniosek górników i za porozumieniem stron, a cały proces zatrudnienia prowadzony jest przez Polską Grupę Górniczą, która wybierze osoby spełniające kryteria formalne i kwalifikacyjne związane z wydobyciem węgla kamiennego.

Oststni wstrząs i tąpnięcie w koplani Borek

Co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego i notowanych jest około 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7). Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków, ale niektóre wstrząsy to tąpnięcia, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni.

26 marca 2024 roku o godz. 17.03 w drążonym chodniku kopalni Bobrek zmarł jeden z poszkodowanych górników. Do zdarzenia doszło w chodniku 1M podczas fedrowania kombajnem chodnikowym. Wiadomo, że siła wstrząsu odpowiadała 2,37 stopnia w skali Richtera. Odczuli go mieszkańcy zarówno Bytomia, jak i Rudy Śląskiej.

Koniec fedrowania węgla w Bytomiu

Ostatnia tona węgla została wydobyta w bytomskiej kopalni 30 grudnia 2025 roku. W momencie zamknięcia w kopalni pracowało blisko 1800 osób. Od 1 stycznia 2026 roku kopalnia przeszła w stan likwidacji – o 15 lat wcześniej niż przewidywała umowa społeczna podpisana za rządów PiS z górniczymi związkami zawodowymi. Praktycznie oznacza koniec górnictwa w mieście, w którym fedrowano węgiel od ponad 230 lat.

Pod ziemią trwa jeszcze likwidacja wyrobisk, a na powierzchni przygotowania do wyburzeń kilkudziesięciu obiektów. Do końca 2026 roku z kopalni odejdzie 250 osób, a z urlopów górniczych skorzysta 246.

Bytom nadal będzie musiał zmagać się ze skutkami fedrowania, takimi jak szkody górnicze oraz konieczność odpompowywania wód z powstałych niecek. Miasto planuje zagospodarować te tereny, stawiając na nowe funkcje gospodarcze, w tym m.in. hub logistyczny.

Węglokoks Kraj nadal jest producentem węgla energetycznego. Kontynuuje działalność Zakładu Wzbogacania Węgla „Julian” w Piekarach Śląskich. W 2015 roku w skład spółki weszły dwie kopalnie węgla kamiennego – KWK Bobrek w Bytomiu i KWK Piekary w Piekarach Śląskich, zatrudniające łącznie około 2 900 pracowników. Kopalnie zostały wtedy połączone w jeden zakład dwuruchowy – KWK Bobrek-Piekary.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

