Tyle wynosi emerytura Andrzeja Dudy. Były prezydent pokazał przelew

Po zakończeniu dwóch kadencji na stanowisku prezydenta Andrzej Duda otrzymuje tzw. emeryturę prezydencką. Jest to dożywotnie świadczenie przysługujące każdej byłej głowie państwa. Były prezydent postanowił ujawnić, jaką kwotę otrzymał na konto po zakończeniu urzędowania.

Emerytura prezydenta

Kadencja Andrzeja Dudy zakończyła się w sierpniu 2025 roku. Od tego momentu przysługuje mu ustawowo zagwarantowane świadczenie, które ma zapewnić stabilność finansową po zakończeniu sprawowania najwyższego urzędu w państwie.

Informacja o wysokości emerytury pojawiła się w listopadzie 2025 roku w mediach społecznościowych byłego prezydenta. Andrzej Duda opublikował zrzut ekranu z pierwszego przelewu, który otrzymał już jako były prezydent. Na udostępnionym obrazie widoczna była kwota 9 tys. 349 zł.

Podana suma to kwota netto, czyli już po potrąceniu podatków i składek. W swoim wpisie Andrzej Duda wyjaśnił, że jest to pierwsza wypłata emerytury prezydenckiej po trzech miesiącach otrzymywania wcześniejszej odprawy związanej z zakończeniem kadencji.

Do wysokości świadczenia były prezydent odniósł się również w programie „Gość Radia ZET”. Podkreślił wówczas, że jego zdaniem emerytura prezydencka nie jest szczególnie wysoka. Zaznaczył, że po zakończeniu kadencji nadal planuje pracować.

Jak tłumaczył, życie byłej głowy państwa wiąże się z określonymi wymaganiami i obowiązkami. Wspominał m.in. o konieczności uczestniczenia w spotkaniach, podróżach czy reprezentowaniu kraju w różnych sytuacjach. W jego ocenie świadczenie nie jest więc „przesadnie wysokie”, biorąc pod uwagę te okoliczności.

Ile dostaje prezydent?

Wysokość emerytury prezydenckiej określają przepisy prawa. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wynosi ona 75 procent wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta. Przy obecnym poziomie wynagrodzenia oznacza to około 13 tys. 800 zł brutto miesięcznie.

Ostateczna kwota wypłacana byłemu prezydentowi jest niższa, ponieważ od świadczenia potrącane są podatki oraz składki. Dlatego kwota widoczna na koncie Andrzeja Dudy wyniosła ponad 9 tys. zł netto.

Warto również podkreślić, że okres sprawowania urzędu prezydenta nie wlicza się do stażu pracy potrzebnego do uzyskania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że emerytura prezydencka jest odrębnym świadczeniem, niezależnym od powszechnego systemu emerytalnego.

Jeżeli były prezydent uzyska prawo do emerytury z ZUS, w przypadku zbiegu obu świadczeń musi wybrać jedno z nich. Przepisy nie pozwalają na jednoczesne pobieranie emerytury prezydenckiej oraz emerytury z powszechnego systemu.

Ujawnienie kwoty przez Andrzeja Dudę zakończyło spekulacje dotyczące wysokości świadczenia przysługującego byłej głowie państwa i pokazało, ile faktycznie trafia na konto byłego prezydenta po zakończeniu kadencji.

Czytaj też:

W PiS-ie wrze. Kaczyński strzeże tej tajemnicy. „Kilka osób z najbliższego kręgu”Czytaj też:

Polacy wysyłają Kaczyńskiego na emeryturę. Te dane mówią wszystko