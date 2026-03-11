Kolejki na polskich stacjach mogą się wydłużyć. Niemcy szukają tańszego paliwa

Rosnące ceny paliw w Niemczech sprawiają, że kierowcy zza Odry coraz częściej przekraczają granicę, aby zatankować w Polsce. Różnice w cenach są na tyle duże, że dla wielu osób taka podróż nadal się opłaca. Teraz ruch na polskich stacjach może jeszcze wzrosnąć.

Tankowanie w Polsce

Jak zauważają niemieckie media, tankowanie w Polsce może stać się dla kierowców z Niemiec jeszcze bardziej atrakcyjne. Wszystko za sprawą promocji wprowadzonej przez jedną z sieci stacji paliw. Jak informuje gazeta „Nordkurier”, ceny paliw mają zostać obniżone przez osiem kolejnych weekendów.

Promocja zapowiedziana przez koncern Orlen zakłada, że kierowcy będą mogli zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w obniżonej cenie. Rabat może wynosić nawet 35 groszy na litrze. Według niemieckiego dziennika taka oferta może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie tankowaniem w Polsce.

Już teraz różnice w cenach paliw między Polską a Niemcami są znaczące. W przypadku oleju napędowego różnica przekracza nawet 2 zł na litrze. To sprawia, że wielu kierowców decyduje się na wyjazdy do przygranicznych polskich miejscowości, aby uzupełnić paliwo w samochodzie.

Na wzrost cen paliw w Europie wpływają także wydarzenia na światowych rynkach energii. Po ataku USA i Izraela na Iran ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły. Kluczowym czynnikiem okazała się blokada Cieśniny Ormuz, przez którą transportowane jest około 20 procent światowego handlu ropą.

W krótkim czasie cena baryłki ropy na światowych rynkach wzrosła z poziomu około 83 dolarów do 116 dolarów. Obecnie notowania ustabilizowały się na poziomie około 92 dolarów za baryłkę.

Wysokie ceny ropy

Wysokie ceny surowca przekładają się na koszty paliw na stacjach. Jak podaje serwis Benzinpreis Aktuell, w Niemczech litr oleju napędowego kosztuje średnio około 2,14 euro, czyli w przeliczeniu około 9,12 zł. Benzyna 95-oktanowa kosztuje około 2,02 euro za litr, czyli około 8,61 zł. Średnia cena benzyny bezołowiowej typu Super wynosi natomiast około 2,08 euro za litr, czyli około 8,86 zł.

Dla porównania, według danych serwisu Auto Centrum, średnia cena benzyny PB95 w Polsce wynosi około 6,26 zł za litr. W przypadku benzyny PB98 jest to około 6,98 zł, natomiast litr oleju napędowego kosztuje średnio około 7,09 zł.

Tak duża różnica sprawia, że wielu kierowców z Niemiec decyduje się na tankowanie po polskiej stronie granicy. Według doniesień medialnych w niektórych miejscowościach przygranicznych pojawiają się już dłuższe kolejki na stacjach paliw.

Zdaniem niemieckiej gazety sytuacja może się jeszcze zaostrzyć wraz z rozpoczęciem promocji paliwowej. Obniżki cen obowiązujące przez kolejne weekendy mogą dodatkowo zachęcić kierowców do tankowania w Polsce, co przełoży się na większy ruch na stacjach w regionach przygranicznych.

