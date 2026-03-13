Niemiecka emerytura coraz częściej trafia do Polaków. Tyle wynosi

Deutsche Rentenversicherung (DRV), czyli niemiecki odpowiednik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podaje, że w 2024 roku wypłacono ponad 111 tys. emerytur polskim obywatelom. 10 lat wcześniej było ich zaledwie 45 tys.

Wysokość emerytur w Niemczech

W 2024 roku przeciętna emerytura wypłacona polskim obywatelom w Niemczech wyniosła 822,91 euro (po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne), co stanowi równowartość ok. 3 460 zł. Kwota ta jest zbliżona do ówczesnej średniej emerytury w Polsce.

Portal informuje również na jakie świadczenia mogą liczyć osoby, które pracowały w Niemczech, a w pewnym momencie wróciły do Polski. Z danych ZUS wynika, że w 2024 roku średnia kwota świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez niemieckie instytucje do Polski wynosiła 344 euro, czyli prawie 1500 zł.Średniomiesięczna liczba takich świadczeń to 42 078, a ich łączna miesięczna wysokość – 14 471 500 euro, co stanowi równowartość ok. 61 836 719 zł.

Jesteśmy w czołówce

Deutsche Rentenversicherung (DRV) wypłacił w 2024 roku w sumie ponad 3 mln emerytur obywatelom innych państw. Polacy plasują się tu w czołówce, ustępując jedynie Włochom (505 tys. świadczeń), Hiszpanom (194 tys.), a także Austriakom (154 tys.). Biorąc pod uwagę wysokość emerytur zajmujemy natomiast drugie miejsce ustępując jedynie obywatelom Rumunii.

Z przeprowadzonego przed tygodniem sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że zdecydowana większość Polaków uważa emerytury w naszym kraju za zbyt niskie (70,5 proc.). Przeciwnego zdania jest zaledwie 4 proc. respondentów, a niespełna 15 proc. badanych twierdzi, że wysokość obecnych świadczeń w Polsce jest wystarczająca.

O zbyt niskich emeryturach częściej mówią kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 74,5 proc. i 66,2 proc.). Największy odsetek takich deklaracji odnotowano w grupie najmniej zarabiających – do 3000 zł netto (82,2 proc.), a także wśród osób mieszkających w miastach liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców (77,4 proc.), a także – co specjalnie nie zaskakuje – w gronie najstarszych uczestników badania w wieku 50 plus (76,4 proc.). Zapewne spora część osób w tym gronie to emeryci. W podziale na wykształcenie o zbyt niskich świadczeniach w Polsce najczęściej mówili respondenci ze średnim wykształceniem (71,2 proc.).

