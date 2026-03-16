Ceny ropy eksplodowały, MAE reaguje. Rusza największa operacja w historii
Platforma wiertnicza Źródło: Shutterstock / Lukasz Z
MAE uruchamia awaryjne rezerwy ropy. To odpowiedź na gwałtowny wzrost cen surowca po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że na globalne rynki wkrótce zacznie trafiać ropa naftowa z rezerw awaryjnych. Decyzja została ogłoszona w niedzielnym oświadczeniu i ma być odpowiedzią na gwałtowny kryzys cenowy na rynku ropy, wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.

Rezerwa ropy

Jak przekazała MAE, surowiec z zapasów znajdujących się w krajach Azji i Oceanii będzie dostępny natychmiast. W przypadku Europy oraz obu Ameryk ropa ma zacząć napływać na rynek pod koniec marca. W komunikacie podano również, że same państwa członkowskie MAE z obu Ameryk udostępnią 172,2 mln baryłek ropy.

Łącznie rządy krajów należących do Międzynarodowej Agencji Energetycznej zobowiązały się przekazać 271,7 mln baryłek z państwowych zapasów. Z tej puli 72 proc. stanowi ropa surowa, a 28 proc. to produkty ropopochodne. Wcześniej MAE zapowiadała uwolnienie 400 mln baryłek ropy z rezerw. Celem tej operacji ma być ograniczenie wzrostu cen surowca, które mocno przyspieszyły po rozpoczęciu 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem.

Według przekazanych informacji jest to największe w historii uruchomienie rezerw ropy. Skala decyzji pokazuje, jak poważne napięcia pojawiły się na światowym rynku energii i jak silna stała się presja związana z cenami surowca.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa od 1974 roku. Powstała po pierwszym światowym kryzysie naftowym i skupia 30 państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Siedziba MAE, podobnie jak OECD, mieści się w Paryżu.

Do głównych zadań Agencji należy utrzymywanie i rozwijanie systemów reagowania na ewentualne przerwy w dostawach ropy naftowej. Instytucja zajmuje się także promowaniem racjonalnej polityki energetycznej na świecie, współpracą z państwami spoza swojej struktury, przemysłem oraz organizacjami międzynarodowymi. Wspiera też rozwój współpracy w obszarze technologii energetycznych i pomaga łączyć politykę energetyczną z ochroną środowiska.

MAE prowadzi ponadto przeglądy gotowości kryzysowej w krajach członkowskich, ocenia ich polityki energetyczne oraz przygotowuje analizy i publikacje dotyczące rynku energii. Obecna decyzja o uwolnieniu rezerw pokazuje, że Agencja sięga po swoje najważniejsze narzędzia w momencie wyjątkowo silnych napięć na rynku ropy.

