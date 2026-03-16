Ceny ropy eksplodowały, MAE reaguje. Rusza największa operacja w historii

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że na globalne rynki wkrótce zacznie trafiać ropa naftowa z rezerw awaryjnych. Decyzja została ogłoszona w niedzielnym oświadczeniu i ma być odpowiedzią na gwałtowny kryzys cenowy na rynku ropy, wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.

Rezerwa ropy

Jak przekazała MAE, surowiec z zapasów znajdujących się w krajach Azji i Oceanii będzie dostępny natychmiast. W przypadku Europy oraz obu Ameryk ropa ma zacząć napływać na rynek pod koniec marca. W komunikacie podano również, że same państwa członkowskie MAE z obu Ameryk udostępnią 172,2 mln baryłek ropy.

Łącznie rządy krajów należących do Międzynarodowej Agencji Energetycznej zobowiązały się przekazać 271,7 mln baryłek z państwowych zapasów. Z tej puli 72 proc. stanowi ropa surowa, a 28 proc. to produkty ropopochodne. Wcześniej MAE zapowiadała uwolnienie 400 mln baryłek ropy z rezerw. Celem tej operacji ma być ograniczenie wzrostu cen surowca, które mocno przyspieszyły po rozpoczęciu 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem.

Według przekazanych informacji jest to największe w historii uruchomienie rezerw ropy. Skala decyzji pokazuje, jak poważne napięcia pojawiły się na światowym rynku energii i jak silna stała się presja związana z cenami surowca.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Międzynarodowa Agencja Energetyczna działa od 1974 roku. Powstała po pierwszym światowym kryzysie naftowym i skupia 30 państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Siedziba MAE, podobnie jak OECD, mieści się w Paryżu.

Do głównych zadań Agencji należy utrzymywanie i rozwijanie systemów reagowania na ewentualne przerwy w dostawach ropy naftowej. Instytucja zajmuje się także promowaniem racjonalnej polityki energetycznej na świecie, współpracą z państwami spoza swojej struktury, przemysłem oraz organizacjami międzynarodowymi. Wspiera też rozwój współpracy w obszarze technologii energetycznych i pomaga łączyć politykę energetyczną z ochroną środowiska.

MAE prowadzi ponadto przeglądy gotowości kryzysowej w krajach członkowskich, ocenia ich polityki energetyczne oraz przygotowuje analizy i publikacje dotyczące rynku energii. Obecna decyzja o uwolnieniu rezerw pokazuje, że Agencja sięga po swoje najważniejsze narzędzia w momencie wyjątkowo silnych napięć na rynku ropy.

