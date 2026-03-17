Złoto daje NBP coraz większą siłę. Bank pokazał najnowsze liczby

Narodowy Bank Polski opublikował nowe dane dotyczące złota w swoich rezerwach. Wynika z nich, że choć w styczniu bank centralny nie zwiększył zasobów kruszcu, to wartość utrzymywana w złocie i tak wyraźnie wzrosła. Według opublikowanych informacji w styczniu była wyższa o 6,7 mld euro, czyli o 7,8 mld dolarów. W lutym wzrost ten wyniósł kolejne 6 mld euro.

Rezerwy NBP

Na koniec stycznia rezerwy NBP w złocie sięgały 550,2 tony. Ich wartość została oszacowana na 313,7 mld zł. Jednocześnie udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych banku wyniósł 30,2 proc. Dane te NBP podał równolegle z informacjami dotyczącymi bilansu płatniczego za styczeń. Pokazują one, że nawet bez nowych zakupów znaczenie kruszcu w strukturze rezerw nadal rosło.

Jeszcze mocniej widać to w danych za luty. W tym miesiącu Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby złota do 570 ton. Na koniec lutego wartość złota znajdującego się w skarbcu banku wynosiła już niemal 340 mld zł. Oznacza to, że udział kruszcu w aktywach rezerwowych wzrósł do 31 proc. Tym samym złoto stanowi coraz większą część zasobów utrzymywanych przez bank centralny.

NBP nie ukrywa, że chce dalej zwiększać swoje zasoby. Celem ma być osiągnięcie poziomu 700 ton złota. O takim planie prezes banku mówił już w styczniu, a później przypomniał o tym także podczas ostatniej konferencji prasowej dotyczącej tzw. SAFE zero proc. To pokazuje, że złoto pozostaje jednym z ważnych elementów strategii rezerwowej banku centralnego.

Sprzedaż złota

Z drugiej strony pojawiła się również zapowiedź możliwej sprzedaży części kruszcu. Taki ruch miałby pozwolić na zrealizowanie zysku ze złota w wysokości 197 mld zł. Kwota ta mogłaby następnie zostać przeznaczona, w ramach zysku NBP, na fundusz finansowania sił zbrojnych. Oznaczałoby to, że bank z jednej strony mógłby część złota sprzedać, a z drugiej nadal utrzymywać plan dalszego zwiększania jego zasobów.

Z przedstawionych danych wynika więc, że rola złota w rezerwach NBP systematycznie rośnie. Nawet jeśli bank w danym miesiącu nie dokonuje zakupów, sam wzrost wartości kruszcu powoduje umacnianie jego pozycji w aktywach rezerwowych. Jeśli notowania złota nie zanotują wyraźnego spadku, udział tego składnika w rezerwach może nadal się zwiększać.

