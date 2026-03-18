Fitch bije na alarm po wecie SAFE. Wskazuje na poważne ryzyko dla Polski

Agencja ratingowa Fitch oceniła, że weto prezydenta wobec SAFE zwiększa ryzyko przedłużającego się impasu politycznego, który może ograniczyć zdolność państwa do prowadzenia polityki i wdrażania reform. W ocenie agencji sprawa nie dotyczy wyłącznie samego mechanizmu finansowania obronności, ale pokazuje szerszy problem napięć politycznych, które przekładają się na możliwości działania rządu.

Alternatywa dla SAFE

Fitch zwraca uwagę, że jako alternatywa dla SAFE została przedstawiona propozycja finansowania wydatków obronnych poprzez zarządzanie rezerwami złota Narodowego Banku Polskiego. Według agencji taki plan wymagałby jednak zmian w przepisach. Dodatkowo byłby narażony na wahania cen złota oraz rodziłby niepewność co do roli banku centralnego w finansowaniu wydatków rządowych.

W raporcie podkreślono, że debata wokół SAFE jest silnie nacechowana politycznie i odzwierciedla szersze wyzwania, które stoją za utrzymaniem negatywnej perspektywy ratingu Polski na poziomie „A-”. Fitch zaznacza, że oprócz osłabienia finansów publicznych problemem są także konfrontacyjne relacje między prezydentem a rządem. To właśnie one mają ograniczać pole manewru dla prowadzenia polityki i reform, szczególnie w obszarze konsolidacji fiskalnej.

Agencja przypomina, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE i ma otrzymać 43,7 mld euro. Oczekiwane jest również prefinansowanie w wysokości 6,6 mld euro po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską polskiego planu obronnego. Jednocześnie Fitch zauważa, że mimo prezydenckiego weta rząd zapowiedział dalsze działania na rzecz wykorzystania pożyczki SAFE.

W analizie zaznaczono również, że Polska realizuje cel zwiększenia wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB w 2025 roku według definicji UE, ale odbywa się to równolegle z rosnącymi płacami w sektorze publicznym, wzrostem świadczeń socjalnych oraz zwiększającymi się kosztami obsługi długu. Fitch szacuje, że roczne zapotrzebowanie sektora instytucji rządowych i samorządowych na finansowanie brutto wynosi około 14 proc. PKB, co wynika m.in. z dużego deficytu sięgającego 6,7 proc. PKB w 2026 roku. Agencja zastrzega też, że faktyczne zadłużenie może być wyższe z powodu zaliczek na obronność i innych form prefinansowania.

Obsługa długu

Fitch zwraca uwagę, że udział w programie SAFE mógłby pomóc złagodzić presję związaną z obsługą długu. Wynika to z korzystniejszych warunków pożyczki w porównaniu z finansowaniem rynkowym, zwłaszcza w obecnych, zmiennych warunkach. Po prezydenckim wecie rząd przyjął jednak uchwałę, która przewiduje podpisanie umowy i przekazanie środków przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w ramach programu „Zbrojna Polska”. Zdaniem Fitch może to oznaczać, że zakres wydatków kwalifikowanych będzie węższy niż w pierwotnym planie.

Agencja podkreśla też, że weto SAFE wpisuje się w serię wcześniejszych wet wobec propozycji rządowych. W jej ocenie pokazuje to narastającą polaryzację polityczną i zwiększa ryzyko, że dłuższy impas ograniczy zdolność Polski do skutecznego wdrażania polityki państwa.

