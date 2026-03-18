Czerwone pojemniki na ubrania, worki, dzielnie. I co jeszcze?

Od stycznia 2025 roku Polacy nie mogą wrzucać tekstyliów i butów do czarnych pojemników na odpady zmieszane. Alternatywą miało być wożenie starych skarpetek, majtek, spodni, firanek, koców do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pomysł niezwykle niewygodny dla większości Polaków.

17 kwietnia 2028 roku ma zostać w Polsce uruchomiony system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów dla tekstyliów – producenci, importerzy i marki odzieżowe będą finansować zbiórkę, sortowanie oraz recykling swoich produktów.

Miasta dziarsko walczą ze starymi tekstyliami

W Kielcach od października 2025 roku wprowadzono fioletowe worki na tekstylia. Służą one do segregacji czystych ubrań, pościeli, firan i butów bezpośrednio z gospodarstw domowych. W zabudowie jednorodzinnej odbiór odbywa się cyklicznie – "worek za worek", a w wielorodzinnej – przez specjalne pojemniki. Po mieście jeżdził również Odrzutobus.

Jak wynika z danych Urzędu Miasta, w 2025 roku mieszkańcy Kielc przekazali do systemu ponad 110 ton tej frakcji odpadów – dokładnie 71,4 t zużytej odzieży i 38,9 t tekstyliów. Fioletowe worki zdecydowanie wygrały z odrzutobusem, który okazł się nieopłacalny.

W Krakowie pojawiły się czerwone pojemniki przeznaczone do zbiórki tekstyliów, takich jak ubrania, buty, ręczniki, zasłony czy pościel. Ich wywóz nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców – stawka za odpady pozostaje bez zmian. Zebrane w czerwonym pojemniku tekstylia będą wywożone w ramach odpadów wielkogabarytowych. Na takie rozwiązanie zdecydowała się na razie jedna wspólnota.

InPost ma EKOzwroty, a Warszawa – dzielnie

Kraków zaporoponował również możliwość odbioru tekstyliów, starej odzieży i obuwia bezpośrednio z domu (spod drzwi) dzięki miejskiemu programowi „Oddaj ubrania” oraz usługom MPO.

Warszawa otworzyła dla mieszkańców system „dzielni” – ogólnodostępnych miejsc wymiany przedmiotów codziennego użytku (ubrań, tekstyliów, książek, zabawek, sprzętu elektronicznego RTV i AGD, mebli, roślin etc.), a także naprawy i ponownego wykorzystania różnych rzeczy. Są prowadzone w trzech stałych lokalizacjach na terenie dzielnicy Śródmieście, Mokotów i Praga Południe.

W zbiórkę używanych tekstyliów włączył się także InPost – rozszerzył swoją darmową usługę EKOzwroty właśnie o niechciane tekstylia w dobrym stanie, które jeszcze mogą zostać przekazane potrzebującym: do domów samotnych matek, domów dziecka, bibliotek, świetlic środowiskowych oraz schronisk dla zwierząt. Nadanie takiej przesyłki jest bezpłatne, a usługa działa na terenie całej Polski. Niechciane ubrania można zatem zostawić w każdym paczkomacie – za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.

