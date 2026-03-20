Niemcy będą musieli pracować do 70. roku życia? Wiele na to wskazuje

Czy Niemcy będą pracować do siedemdziesiątki? Wiele na to wskazuje. Chce tego rząd Merza, który forsuje podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat. Wymuszają to również zmiany demograficzne.

– Sytuacja demograficzna jest jasna: mniej osób opłacających składki, więcej emerytów, dłuższe okresy wypłaty emerytur. Stosunek liczby osób opłacających składki do liczby osób pobierających świadczenia zmienił się znacząco od lat 60. i będzie się nadal zmieniał. To nie jest opinia polityczna, ale matematyka – zauważył, cytowany przez „Frankfurter Rundschau”, Alexander Siegmund, dyrektor zarządzający KPM Pensions & Benefits GmbH.

Dyskusja za Odrą przybiera na sile

W niemieckiej przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów pełnych obaw. Eksperci ostrzegają, że efektem reformy może być jeszcze większe zubożenie emerytów. Podkreślenie „jeszcze większe” jest tu istotne, ponieważ czasy, gdy niemieckie emerytury były bezpieczne, powoli odchodzą do lamusa. Za Odrą nie tylko rosną obawy o bezpieczeństwo finansowe na emeryturze, ale także przybywa seniorów, którzy już dziś żyją na granicy ubóstwa.

Wiek emerytalny w Europie

Gdyby Niemcy podnieśli wiek emerytalny do siedemdziesiątki, byliby najdłużej pracującym krajem Europy. Dziś średnia wieku emerytalnego na Starym Kontynencie wynosi 65–57 lat. W Polsce aktualny wiek emerytalny to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Warto zauważyć, że w większości europejskich krajów nie ma rozróżniania wieku emerytalnego ze względu na płeć. Oto przykłady:

Austria – 65 lat,

Belgia – 65 lat,

Chorwacja – 65 lat,

Cypr – 65 lat,

Dania – 67 lat,

Estonia – 65 lat,

Francja – 62 lata,

Grecja – 67 lat,

Hiszpania – 67 lat,

Holandia – 67 lat,

Irlandia – 68 lat,

Litwa – 65 lat,

Luksemburg – 65 lat,

Łotwa – 65 lat,

Niemcy – 67 lat (docelowo),

Portugalia – 66 lat,

Słowenia – 65 lat,

Szwecja – 65 lat,

Węgry – 65 lat,

Wielka Brytania – 65 lat,

Włochy – 66 lat.

Rozróżnienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn funkcjonuje jeszcze nie tylko w Polsce, ale także na przykład w:

Białorusi – 63 lata dla mężczyzn, 58 lat dla kobiet,

Mołdawii – 62 lata dla mężczyzn, 57 lat dla kobiet,

Rosji – 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet,

Ukrainie – 62 lata dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet.

FAQ – najczęstsze pytania o wiek emerytalny w Europie

Jaki jest średni wiek emerytalny w Europie?

Średnio wynosi 65-67 lat, choć różni się w zależności od kraju i płci.

Które kraje mają najwyższy wiek emerytalny?

Najwyższy wiek emerytalny mają Irlandia – 68 lat, Hiszpania, Grecja i Holandia – 67 lat.

Czy w poszczególnych krajach europejskich wiek emerytalny jest taki sam dla kobiet i mężczyzn?

Nie. W większości krajów nie ma rozróżnienia płci, ale np. w Polsce, Białorusi, Mołdawii czy Ukrainie kobiety przechodzą wcześniej na emeryturę.

Jaki jest wiek emerytalny w Polsce?

Kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat.

