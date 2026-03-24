Rząd wycofuje się z głośnej obietnicy? Seniorzy nie będą zadowoleni

Blisko dwa lata temu ruszyły prace nad tzw. bonem senioralnym. Chodzi o wsparcie w formie opieki nad seniorem w wieku 75 plus w miejscu jego zamieszkania oraz w sytuacji, kiedy najbliżsi nie mogą się nim zająć.

W ramach bonu starszym osobom miało być przyznawanych miesięcznie do 2150 zł, co odpowiada wartości około 50 godzin specjalistycznej opieki. Co istotne, seniorzy nie otrzymywaliby tych pieniędzy w gotówce. Dotacja miała pokryć koszty konkretnych usług związanych z opieką w zakresie m.in. codziennej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych i podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej. Za realizację świadczenia miały odpowiadać urzędy gmin.

Bonu senioralnego nie będzie?

Jak informuje serwis Bankier.pl, ambitne plany przegrały w konfrontacji z finansami publicznymi. Okazało się, że koszt wdrożenia programu może być znacznie wyższy niż pomysłodawcy pierwotnie zakładali. W efekcie przygotowania do bonu senioralnego zostały wstrzymane, a jego projekt trafił do kosza. W zamian rząd zaproponował rozwijanie programu asystencji osobistej. Projekt ten jest jednak przeznaczony dla znacznie węższej grupy odbiorców, a wsparcie w nim ma inny charakter. Jak przypomina portal, asystent osobisty ma świadczyć pomoc potrzebującym osobom w codziennych czynnościach, przemieszczaniu się i umożliwiać aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Program ma objąć nawet 100 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ta zmiana oznacza, że wielu seniorów, którzy zmagają się z codzienną niesamodzielnością, ale nie mają formalnych orzeczeń, pozostanie poza systemem wsparcia. Program asystencji osobistej ma wejść w życie wraz z początkiem 2027 roku.

