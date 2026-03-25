7000 plus dla seniorów. Trzeba spełnić kluczowy warunek

Być może nie wszyscy wiedzą, ale od blisko 55 lat przyznawane jest w Polsce świadczenie honorowe. Od stycznia 2025 roku zasady jego funkcjonowania reguluje specjalna ustawa.

Świadczenie honorowe wzrosło

Aby otrzymywać świadczenie honorowe trzeba spełnić kluczowy warunek, jakim jest ukończenie 100 lat. Za sprawą wspomnianej ustawy dodatek jest każdego roku waloryzowany (wcześniej przyznana raz seniorowi kwota obowiązywała do końca życia) na takich samych zasadach jak renty i emerytury. Od marca tego roku wynosi on 6938,92 zł brutto, podczas gdy wcześniej było to 6 589,67 zł brutto.

Wydawać by się mogło, że z racji kryterium wiekowego, świadczenie honorowe otrzymują w Polsce nieliczni. Nic bardziej mylnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował niedawno, że grupa 100-latków przekroczyła 4 tysiące.

Z danych, które przytacza serwis Money.pl wynika, że świadczenie honorowe pobiera 1745 osób w wieku 100 lat. Dość liczne grono świadczeniobiorców to 101-latkowie (1068 osób), ale nie brakuje również osób w wieku 105 (prawie 150 osób), a nawet 107 lat (26 osób).

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku uprawnionych do świadczenia było niespełna 2 tysiące seniorów. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tysięcy.

Nowe regulacje uprościły procedury, dzięki czemu większość uprawnionych nie musi podejmować żadnych działań formalnych. W zdecydowanej większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie z urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Wniosek muszą natomiast złożyć ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty, nie są objęci systemem ubezpieczeniowym (np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia), nie otrzymują świadczeń z ZUS ani KRUS. Osoby te muszą wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS. Konieczne będzie przy tym dołączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (np. odpisu aktu urodzenia). Dopiero po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów świadczenie zostanie przyznane przez ZUS.

Czytaj też:

