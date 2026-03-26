Nowa broń w walce z bankami. Ekspertka po wyroku TSUE: „To wyraźnie otworzyło drogę”
TSUE wydał wyrok w sprawie WIBOR-u Źródło: Shutterstock / Alexandros Michailidis
Wyrok TSUE otworzył nową drogę dla kredytobiorców z WIBOR. Nie każdy jednak zyska na nim tak samo. Ekspertka wyjaśnia, w jaki sposób warto przeanalizować swoją umowę.

Witold Ziomek, Wprost.pl: W lutym zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów ze zmienną stopą procentową opartą o wskaźnik WIBOR. Co ten wyrok oznacza i czy daje konsumentom realnie większą szansę na wygraną z bankiem?

Adwokat Anna Wolna‑Sroka, Czabański Wolna – Sroka Kancelaria Adwokacka: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on jest bardzo korzystny dla konsumentów pod tym kątem, że TSUE dał zielone światło do stosowania w sprawach kredytów złotowych przepisów dyrektywy 93/13. To jest ta sama dyrektywa, na której od lat opierają swoje roszczenia konsumenci w pozwach frankowych.

Gdyby Trybunał stwierdził, że w ogóle nie możemy analizować klauzul dotyczących dowolnej zmiany oprocentowania w kredytach złotowych, to w praktyce oznaczałoby, że konsumenci w ogóle nie mogliby dochodzić swoich praw w sądzie w sprawach kredytów złotowych. Wyrok z lutego tę drogę wyraźnie otworzył.

Natomiast – żeby nie było tak całkowicie kolorowo – TSUE uznał jednocześnie, że jeśli chodzi o samą klauzulę dotyczącą WIBOR‑u, banki nie miały obowiązku informowania, w jaki sposób dokładnie WIBOR jest wyznaczany. To też jest ważny element tego orzeczenia.