Kierowcy od dawna na to czekali. Tusk ogłosił decyzję ws. cen paliw

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyjmie pakiet pod nazwą „CPN". Chodzi o pakiet decyzji, które mają prowadzić do tego, aby „ceny paliw były najniższe z możliwych”.

– Zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi, że w decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje właśnie na tej wojnie, na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu tam w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – powiedział szef rządu.

- Przygotowywaliśmy przez wiele dni taki scenariusz, w którym do wykorzystania są narzędzia, jakie są w dyspozycji rządu. Będziemy potrzebowali także zmian ustawowych i bardzo zadbaliśmy o to, aby w przygotowywanym pakiecie, nazywam go CPN – Cena Paliwa Niżej – dodał.

