„Frankowicze przetarli szlak”. Co wyrok TSUE ws. WIBOR oznacza dla złotówkowiczów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z lutego 2026 r. wywołał nerwowe reakcje po obu stronach rynku kredytów złotowych. Jedni ogłosili, że „WIBOR się obronił” i nie będzie powtórki z afery frankowej, inni – że właśnie otworzyła się droga do masowych pozwów przeciwko bankom. Gdy opada kurz emocji, warto przyjrzeć się, co ten wyrok faktycznie zmienia dla posiadaczy kredytów opartych na WIBOR.

Kluczowy wyrok

Kluczowe przesłanie z Luksemburga można streścić w trzech punktach. Po pierwsze – sam fakt użycia WIBOR w umowie nie jest automatycznie nieuczciwy. Po drugie – sądy nie mają badać samej metodologii wyznaczania wskaźnika, ale mogą i powinny badać uczciwość zapisów umownych. Po trzecie – o ważności kredytu zdecyduje to, czy bank rzetelnie poinformował klienta o ryzyku zmiennej stopy procentowej.

To właśnie ten ostatni element szczególnie mocno wybrzmiał w rozmowie z Anną Wolną‑Srogą. Prawniczka zwraca uwagę, że wyrok jest „bardzo korzystny dla konsumentów” dlatego, że TSUE jednoznacznie potwierdził możliwość stosowania dyrektywy 93/13 do kredytów złotowych. To ta sama unijna regulacja, na którą powoływali się przez lata frankowicze, domagając się unieważnienia swoich umów. Gdyby Trybunał uznał, że w przypadku złotówek klauzul zmiennego oprocentowania w ogóle nie wolno badać, tysiące kredytobiorców zostałyby pozbawione szans na spór z bankiem.

Wyrok nie robi jednak z WIBOR „toksycznego” wskaźnika. TSUE wprost stwierdził, że banki nie musiały tłumaczyć klientom z techniczną precyzją, jak dokładnie jest liczony WIBOR. To wyhamowuje najbardziej radykalne scenariusze, w których sama obecność wskaźnika w umowie miałaby automatycznie prowadzić do jej unieważnienia. Dla wielu prawników oznacza to konieczność przesunięcia ciężaru argumentacji z ataku na wskaźnik na analizę konkretnych klauzul i dokumentów informacyjnych.

Tu na pierwszy plan wychodzi formularz ESIS – Europejski Standaryzowany Arkusz Informacyjny. TSUE w uzasadnieniu podkreślił, że banki miały obowiązek pokazać klientowi nie tylko bieżącą wysokość stóp, ale także to, jak ich zmiany w przeszłości przekładały się na raty kredytu. Innymi słowy: konsument powinien dostać jasny, liczbowy obraz tego, co się stanie z jego ratą, jeśli stopy wrócą do poziomów z poprzednich dekad.

W praktyce to właśnie tutaj, zdaniem ekspertki, może otwierać się przestrzeń do sporów. W jednej z prowadzonych spraw umowa została zawarta w 2006 r. Bank nie był w stanie pokazać żadnego oświadczenia o ryzyku zmiany stóp z tamtego okresu. Do akt dołączono jedynie późniejszy formularz – sporządzony dwa lata po podpisaniu umowy, bez podpisów klientów. Trudno na tej podstawie przekonująco dowodzić, że konsument został należycie poinformowany o tym, jak bardzo może wzrosnąć jego rata.

Z perspektywy kredytobiorcy najważniejsze jest zatem nie to, czy w umowie widnieje WIBOR 3M czy 6M, ale jak wyglądał cały pakiet informacji: umowa, załączniki, formularz ESIS, wniosek kredytowy oraz to, co padło podczas rozmów z doradcą. TSUE przypomina, że konsument nie musi być ekspertem finansowym – bank ma obowiązek wytłumaczyć mu ryzyko w sposób kompletny i zrozumiały. Jeśli ogranicza się do „uspokajających” zapewnień i wycinkowych danych z ostatnich 12 miesięcy, może mieć problem w sądzie.

Data na umowie

Wyrok podkreśla też znaczenie daty zawarcia umowy. Sprawa, którą rozpatrywał TSUE, dotyczyła kredytu z 2019 r., a więc już z okresu obowiązywania unijnego rozporządzenia BMR regulującego wskaźniki referencyjne. W przypadku starszych umów – sprzed 2018 r. – sytuacja może być inna. Toczą się już kolejne postępowania prejudycjalne, które mają odpowiedzieć, czy w tych starszych kontraktach poziom ochrony powinien być jeszcze wyższy.

Dla kredytobiorców praktyczny wniosek jest dwojaki. Po pierwsze, jeśli spłacają złotowy kredyt z WIBOR, wyrok TSUE nie oznacza automatycznego „umorzenia” długu, ale też nie zamyka im drogi do sądu. Szanse na wygraną będą zależeć od konkretów: daty umowy, treści formularza ESIS, oświadczeń o ryzyku i tego, co naprawdę usłyszeli od doradcy. Po drugie, nawet jeśli bank przekonywał w mediach, że „WIBOR się obronił”, nie oznacza to, że każda umowa z WIBOR jest nie do ruszenia – trybunał wyraźnie zostawił pole do badania uczciwości zapisów umownych.

W tym sensie złotówkowicze faktycznie mogą korzystać z doświadczeń frankowiczów. Podstawy prawne są te same, logika ochrony konsumenta – bardzo podobna. Różne są tylko szczegóły: miejsce kursu walutowego zajęła zmienna stopa procentowa.

