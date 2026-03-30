Jest obwieszczenie ws. cen paliw. Od tego dnia na stacjach będzie taniej

Minister energii Miłosz Motyka opublikował pierwsze obwieszczenie określające maksymalne ceny paliw na stacjach. Stawki będą obowiązywać od wtorku 31 marca.

– Obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw opublikowane. PakietCena Paliwa Niżej wchodzi w życie. Na stacjach od jutra będzie taniej! – poinformował na platformie X szef resortu energii.

Benzyna znów za 6 zł. Jest obwieszczenie ws. cen paliw

Stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,16 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,76 zł za litr

olej napędowy: 7,60 zł za litr.

Przypomnijmy, że w piątek prezydent podpisał przyjęte tego samego dnia przez parlamentarzystów (najpierw posłowie, a następnie senatorowie) projekty o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, oraz zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) zakłada m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca.

Nowe przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii będzie obowiązywać od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Czytaj też:

Spadek hurtowych cen paliw w Orlenie. Po podwyżceCzytaj też:

Tyle kierowcy zapłacą za paliwo przed Wielkanocą. Eksperci uwzględnili CPN