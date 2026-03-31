Niemcy patrzą na Polskę z niepokojem. Tanie paliwo może wywołać prawdziwy chaos

Niższe ceny paliwa w Polsce zwróciły uwagę niemieckich mediów. Jak opisuje „Ostsee Zeitung”, perspektywa tańszego tankowania po polskiej stronie granicy budzi niepokój w Świnoujściu i wywołuje obawy przed wzrostem tzw. turystyki paliwowej z Niemiec. Mieszkańcy miasta mają obawiać się nie tylko większego ruchu na stacjach, ale też problemów, które mogą odbić się na codziennym funkcjonowaniu miejscowości.

Gazeta wskazuje, że po wprowadzeniu przez rząd maksymalnych cen paliw kierowcy w Polsce mogą cieszyć się z obniżek, jednak w Świnoujściu pojawiają się inne nastroje. Wśród najczęściej wymienianych obaw są długie kolejki do stacji benzynowych, chaos komunikacyjny, a w najgorszym scenariuszu nawet ryzyko braku paliwa. Zdaniem niemieckiego dziennika różnice cen po obu stronach granicy mogą ponownie przyciągnąć kierowców szukających tańszego tankowania.

Ceny paliwa w Polsce mogą wpłynąć na codzienność Świnoujścia

„Ostsee Zeitung” przypomina, że w przeszłości wyraźne różnice cen paliw między Polską a Niemcami prowadziły do wzmożonej turystyki paliwowej. Według gazety miało to zauważalny wpływ na codzienność Świnoujścia. Teraz, przy ponownym pojawieniu się dużych różnic cenowych, sytuacja może się powtórzyć, a popyt na paliwo po polskiej stronie może wyraźnie wzrosnąć.

Dziennik zwraca uwagę, że Świnoujście ma dodatkowy problem związany z dostawami paliw. Miasto, ze względu na swoje wyspiarskie położenie, boryka się z ograniczeniami strukturalnymi. Dostawcy muszą korzystać z promu, ponieważ nie mają zgody na przejazd tunelem pod Świną. Promy kursują jednak w ograniczonym zakresie, czasem nie pływają w weekendy, a dodatkowo są narażone na awarie.

Ceny paliwa w Polsce a ryzyko problemów z dostawami

Jak podkreśla niemiecka gazeta, w przypadku wyraźnego wzrostu ruchu związanego z większą liczbą niemieckich kierowców może dojść do powstania wąskiego gardła. Nie ma też pewności, czy w sytuacji kryzysowej miasto byłoby w stanie szybko zapewnić dodatkowe dostawy. Z doświadczeń ma wynikać, że przy gwałtownym wzroście popytu możliwości zaopatrzenia mogą bardzo szybko się wyczerpać.

Dziennik przypomina również, że prezydentka Świnoujścia Joanna Agatowska już wcześniej, krótko po rozpoczęciu wojny w Iranie i związanym z tym wzroście cen paliw, apelowała o wprowadzenie ograniczeń dla turystów paliwowych z Niemiec oraz o kontrole celne na granicy. To pokazuje, że temat jest traktowany w mieście bardzo poważnie.

Ceny paliwa w Polsce mogą sprowokować dyskusję o ograniczeniach

Także internetowe wydanie „Bild” napisało 31 marca, że niemieccy kierowcy nadal mogą korzystać w Polsce z niemal rajskich cen paliwa w porównaniu z Niemcami. Gazeta zaznacza jednak, że taki stan może nie utrzymać się długo. Według dziennika w Warszawie pojawiają się obawy, że polscy podatnicy dopłacają w praktyce do korzystnych zakupów dokonywanych przez niemieckich kierowców.

„Bild” cytuje też ministra energii Miłosza Motykę, który zapowiedział, że rząd oraz Orlen będą monitorować skalę turystyki paliwowej. Jeśli pojawią się problemy, możliwe ma być wprowadzenie ograniczeń w zakupie paliw przez cudzoziemców. Jednocześnie gazeta przypomina, że takie rozwiązanie mogłoby wprost naruszać przepisy unijne.

Inflacja w Polsce. Widać efekt wojny?

