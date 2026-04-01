KSeF czujnie kontroluje ceny paliw. Jak typuje stacje do kontroli?

Rząd tylko czasowo ulżył kierowcom i obniżył podatki oraz wprowadził ceny maksymalne na paliwo. W środę 1 kwietnia na stacjach paliw jest drożej i to nie jest żart. Benzyny mogą być droższe w porównaniu z wtorkiem o 5 groszy na litrze, a diesel o 6 gr.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skurupulatnie pilnuje tych przedziałów cenowych, ponieważ częścią pakietu CPN są też milionowe kary dla nieuczciwych. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że kontrole już zostały przeprowadzone i są przeprowadzane na bieżąco – w dziecinnie prosty sposób.

KSeF typuje stacje paliw do kontroli

Kierowcy mogą w środę do północy tankować w cenie maksymalnej, czyli po:

6,21 zł za litr beznzyny 95,

6,81 zł za litr beznyzny 98,

7,66 zł za litr oleju napędowego.

Kto się spodziewa w całej Polsce najazdu tajnych agentów spisujących ceny z pylonów, to jest w błędzie. KAS typuje cele kontroli na podstawie danych z KSeF. Zbyt wysoka lub podejrzanie niska cena wykazana na e-fakturze uruchamia alert.

Automatyczne algorytmy porównują dane o zakupach paliwa w hurcie z danymi o sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym, co pozwala wykryć stacje z nieuzasadnionymi różnicami w marżach. Częste korekty faktur lub ich anulowanie też może być sygnałem dla kontrolerów. A kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

O ile mniej do budżetu z powodu obniżki cen paliw?

Maksymalne ceny za paliwa będą obowiązywały do 30 kwietnia. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać również do 30 kwietnia, natomiast obniżona akcyza obowiązuje do 15 kwietnia. Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów obniżenie wpływów z VAT i akcyzy będzie kosztować budżet państwa około 1,6 mld zł miesięcznie.

Minister energii Milosz Motyka nie wyklucza ograniczenia sprzedaży paliw cudzoziemcom – taka praktyka obowiązuje już na Słowacji. Komisja Europejska uznała ten krok za sprzeczny z unijnym prawem i dyskryminujący, ponieważ różnicuje obywateli unijnych ze względu na narodowość.

Premier zapowidział także możliwość zastosowana podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

