Wall Street czeka na wielki moment Muska. SpaceX może pobić rekordy

Światowe rynki finansowe z uwagą śledzą doniesienia o planowanym wejściu SpaceX na giełdę. Kosmiczna spółka Elona Muska ma szykować się do debiutu na Wall Street, co byłoby kolejnym krokiem w rozwoju całego biznesowego imperium. W tle nie chodzi jednak wyłącznie o prestiż, ale o wydarzenie, które może mocno wpłynąć na globalne przepływy kapitału i układ sił na rynku technologicznym.

Z informacji ujawnionych przez Reutersa wynika, że przygotowania do operacji już ruszyły, a wewnętrznie nadano jej kryptonim „Project Apex”. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, akcje SpaceX mogą trafić do publicznego obrotu już w czerwcu tego roku. Dla inwestorów oznacza to perspektywę jednej z największych ofert publicznych ostatnich lat.

Debiut SpaceX może przynieść wycenę na astronomicznym poziomie

Wstępne szacunki wskazują, że kapitalizacja spółki może sięgnąć 1,75 bln dolarów. Taka wycena od razu ustawiłaby debiut SpaceX wśród największych i najbardziej spektakularnych IPO w historii nowojorskiej giełdy. Dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oznaczałoby to konieczność przemyślenia struktury portfeli i zrobienia miejsca dla nowego technologicznego giganta.

Tak ogromna operacja wymaga też wyjątkowo rozbudowanego zaplecza finansowego. Wokół projektu zgromadzono syndykat liczący co najmniej 21 czołowych banków inwestycyjnych z całego świata. Na czele konsorcjum stoją Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America oraz Citigroup, które mają pełnić rolę głównych koordynatorów oferty i odpowiadać za zarządzanie sprzedażą akcji oraz rozmowy z największymi funduszami inwestycyjnymi.

Debiut SpaceX wspiera potężny syndykat bankowy

Obok głównej piątki w projekcie uczestniczy jeszcze 16 innych instytucji finansowych o globalnym zasięgu. Wśród nich wymieniono Barclays, Deutsche Bank, ING, UBS oraz Santander. Ich zadaniem ma być dotarcie do określonych rynków lokalnych i wsparcie płynności w pierwszych dniach notowań. Jednocześnie pojawiają się sygnały, że ostateczny skład syndykatu może się jeszcze zmienić, a do projektu mogą dołączyć kolejne banki.

Tak szerokie konsorcja nie są przypadkiem przy ofertach o historycznym znaczeniu. Artykuł przypomina, że podobne strategie stosowano przy głośnych debiutach, takich jak Arm Holdings czy Alibaba. W przypadku SpaceX skala ma być jednak jeszcze większa, dlatego wokół projektu zebrała się ścisła czołówka Wall Street i europejskich centrów finansowych.

Debiut SpaceX przypada na moment globalnej niepewności

Planowana oferta trafia na rynek w wyjątkowo niespokojnym otoczeniu makroekonomicznym. Wiosna 2026 roku upływa pod znakiem geopolitycznych napięć i presji surowcowej. Konflikt zbrojny w Iranie podbił ceny ropy, a polityka celna administracji Donalda Trumpa dodatkowo komplikuje sytuację wielu firm. W takim otoczeniu inwestorzy działają pod presją podwyższonego ryzyka.

Jednocześnie SpaceX przedstawiane jest jako spółka dająca szansę na dywersyfikację portfela. Firma Elona Muska to nie tylko wizja podboju kosmosu, ale również rozbudowany biznes satelitarny i internetowy. Wprowadzenie jej akcji na giełdę może jednak wyssać z rynku dużą część płynności i zmusić fundusze do ograniczenia zaangażowania w inne spółki technologiczne. Dlatego debiut SpaceX jest postrzegany nie tylko jako szansa, lecz także jako potencjalne źródło krótkoterminowych turbulencji na szerokim rynku.

