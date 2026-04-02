O 1 zł mniej. Rolnicy żądają jeszcze tańszego paliwa dla siebie

Nieefektywne – tak rolnicy określają dotychczasowe działania rządu w sprawie obniżki cen paliw. Chodzi o wprowadzenie cen maksymalnych i obniżony VAT do 8 proc., które mają obowiązywać do 30 kwietnia, oraz o obniżoną akcyzę z 23 proc. na 8 proc., która obowiązuje do 15 kwietnia. To oszczędności rzędu 1,20 zł na litrze.

Jak wielu przedsiębiorców, także rolnicy z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników i Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) jest zainteresowanych ceną netto paliwa, a nie ceną brutto. Władysław Kosiniarz – Kamysz żądania rolników usłyszał i chce wystąpić o dodatkowe dopłaty.

Dopłata do obniżek paliwa dla rolników

Obniżka stawki VAT na paliwa jest dla większości przedsiębiorców neutralna. Jako płatnicy VAT, odliczają oni podatek naliczony, więc niższa cena brutto nie obniża ich realnych kosztów działalności. Kiedy obniżeniu podatku VAT towarzyszy podwyżka cen hurtowych paliw to cena netto nie spada tak znacząco, jak cena dla klienta indywidualnego, a czasem nawet rośnie. Obniżki oparte tylko na podatkach po prostu nie rekompensują wysokich kosztów bazowych ropy.

27 marca KRIR skierowała do ministra rolnictwa pismo, w którym wskazała, że część gospodarstw traktowanych jest niesprawiedliwie – zwłaszcza te większe. Wprowadzone przez rząd rozwiązania nie uwzględniają specyfiki wszystkich gospodarstw. Około 120 tys. rolników w Polsce jest czynnymi podatnikami VAT, co oznacza, że odzyskują podatek od zakupionego paliwa. W przeciwieństwie do rolników ryczałtowych, zmniejszenie stawki VAT nie obniża ich kosztów produkcji.

Rolnik Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wyjaśnia powody protestu: „Jest to o 2 zł, ponad 2 zł netto więcej niż mieliśmy jeszcze 28 lutego tego roku, czyli miesiąc temu, dlatego to rozwiązanie nie urządza nas. Nie jest odpowiednie dla nas, rolników, przedsiębiorców, ponieważ domagamy się jako Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników realnego wsparcia i zwiększenia tego wsparcia dla paliwa rolniczego do poziomu 3 zł na litrze” – wyjaśnia.

PSL chce dalszych obniżek paliw

Do żądań rolników odniósł się już przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Czy mogę zadeklarować nasze zabieganie i ministra rolnictwa zabiegi o to, żeby do tego 1,47 zł plus 30 gr plus ten VAT jeszcze dołożyć złotówkę? Tak, mogę to zadeklarować. Będziemy o to zabiegać – zapewnił Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON i wicepremier w rządzie Donalda Tuska.

Podczas debaty „Bezpieczna Polska” otwierającej Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce zadeklarowal, że minister rolnictwa Stefan Krajewski również będzie występował o dodatkowe dopłaty dla rolników.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów obniżenie wpływów z VAT i akcyzy na paliwa będzie kosztować budżet państwa około 1,6 mld zł miesięcznie.

Czytaj też:

Oszczędności Niemców dzięki paliwie z Polski. Reguła godz. 12:00Czytaj też:

„Turystyka paliwowa” w Polsce. KE ostrzega Warszawę. „Sprzeczne z prawem UE”