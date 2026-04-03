Tyle zapłacimy za paliwo w Wielkanoc. Opublikowano komunikat

Od poniedziałku 30 marca br. Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia określające maksymalne ceny paliw na stacjach.

Ceny paliw w święta

Z najnowszego komunikatu, opublikowanego przed południem w Monitorze Polskim wynika, że w najbliższych dniach (od soboty 4 kwietnia do wtorku 7 kwietnia) stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,21 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,82 zł za litr

olej napędowy: 7,87 zł za litr.

Przypomnijmy, że obowiązujące dziś (3 kwietnia) maksymalne ceny paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,19 zł za litr

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,80 zł za litr

olej napędowy: 7,64 zł za litr.

W zeszły czwartek rząd przyjął pakiet pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który zakłada m.in. obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., redukcję akcyzy do minimalnych poziomów unijnych (o 29 gr/l dla benzyny i 28 gr/l dla diesla), a także wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca. Przed tygodniem pakiet został przyjęty przez parlamentarzystów, a następnie podpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowe przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami – tak jak to miało miejsce dzisiaj – stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Ceny ropy znowu pójdą w górę? Ukraińcy uderzyli w czuły punkt RosjanCzytaj też:

Obniżka hurtowych cen paliw na Orlenie. Po ile za litr w piątek?



