L4 po nowemu. Tego nie można robić na zwolnieniu

Na początku tego roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zmiany dotyczące zwolnień lekarskich. Owe zmiany wchodzą w życie stopniowo, a ich pierwsza część obowiązuje od 13 kwietnia, czyli od dziś.

Czego nie będzie można robić na L4?

Jak zauważa serwis pulshr.pl, nowe przepisy określają, co wolno, a czego nie wolno podczas L4. Przebywający na zwolnieniu straci zasiłek chorobowy, jeśli będzie wykonywać jakąkolwiek pracę zarobkową bez względu na to, na jakiej umowie jest zatrudniony. Wyjątkiem będą pojedyncze, wyjątkowe sytuacje (tzw. czynności incydentalne), których wykonanie jest naprawdę konieczne i nie ma charakteru stałej pracy. Przy czym wykonanie tych czynności w okresie zwolnienia musi być umotywowane istotnymi okolicznościami. ZUS podkreśla, że taką okolicznością nie może być polecenie pracodawcy.

Z utratą zasiłku muszą liczyć się również ci, którzy podejmują aktywności niezgodnie z celem zwolnienia. Chodzi tu o działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencję, z wyłączeniem zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Eksperci zwracają uwagę, że ZUS musiałby udowodnić w jaki sposób np. wyjazd nad morze czy spacer do lasu realnie zaszkodził zdrowiu i wydłużył proces leczenia. W przypadku L4 związanych ze zdrowiem psychicznym będzie to niemal niemożliwe do udowodnienia.

W komentarzu dla portalu Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy tłumaczy, że dzięki zapisaniu w ustawie wprost możliwości wykonywania czynności dnia codziennego bez ryzyka zakwestionowania zwolnienia lekarskiego skończy się obawa przed kontrolą L4 np. podczas zakupów spożywczych. Dotychczas kwestia ta nie zawsze była jasna, na co wskazuje fakt, iż rozstrzygnięciem takich kwestii niejednokrotnie musiał zajmować się sąd.

Zmienią się również zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Zgodnie z nimi nadal kontrole będą mogli przeprowadzać zarówno pracodawcy, jak i ZUS.

Jednak w przepisach wskazano jednoznacznie, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno:

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,

jak i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny.

Co piąty Polak wziął lewe L4

W przeprowadzonym na początku lutego sondażu SW Research dla „Wprost” co piąty Polak (20,7 proc.) przyznał, że zdarzyło mu się wziąć lewe L4. 75,3 proc. respondentów zadeklarowało, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, a 4 proc. miało problem z udzieleniem odpowiedzi.

