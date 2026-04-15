300 plus tylko dla pracujących cudzoziemców? Przewidziano wyjątek

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” od nowego roku szkolnego przyznanie rodzicom-obcokrajowcom świadczenia 300 plus na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla dziecka będzie uzależnione od tego, czy są aktywni zawodowo. Tego warunku nie trzeba będzie spełniać, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

300 plus dla obcokrajowców. Od tego roku zmiany

Powyższe zasady wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, który został skierowany do konsultacji. Jego przepisy wymagają modyfikacji ze względu na zmiany, które wprowadziła ustawa z 12 września 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców. Zakładają one, że obywatele państw trzecich, którzy będą składać wnioski o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start”, zaczynając od roku szkolnego 2026/27, będą musieli spełnić dodatkowy warunek bycia osobą aktywną zawodową na analogicznych zasadach jak przy ubieganiu się o 800 plus na dziecko.

Zgodnie z projektem rozporządzenia 300 zł na wyprawkę szkolną będzie przysługiwać rodzicowi-cudzoziemcowi, jeśli był on aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złoży wniosek o tę formę wsparcia. Warunek ten nie będzie dotyczył sytuacji, gdy dziecko jest niepełnosprawne, ma polskie obywatelstwo lub znajduje się pod opieką opiekuna wskazanego przez władze kraju pochodzenia. Dodatkowo 300 plus będzie mogło być przyznane, jeśli obcokrajowiec wprawdzie nie był aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, ale za to podlegał w nim obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Od tego dnia wszyscy rodzice (w tym cudzoziemcy), będą mogli składać wnioski o przyznanie 300 plus na kolejny rok szkolny, który ruszy 1 września. ZUS będzie przyjmował dokumenty do 30 listopada.

Program „Dobry Start" obowiązuje od 2018 roku. Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ramach ostatniej edycji programu złożono 3 mln 338,5 tys. wniosków o świadczenie na 4 mln 873 tys. dzieci. Do rodziców trafiło łącznie 1 mld 405,7 mln zł.

