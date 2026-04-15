Te firmy znów w niepewności. Wokół KSeF narasta zamieszanie

Dla najmniejszych firm korzystanie z KSeF zostało odroczone do 1 stycznia 2027 r. Do końca 2026 r. podmioty, których sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł miesięcznie, w ogóle nie muszą być w systemie. Pozostali przedsiębiorcy również mogą jeszcze odetchnąć, bo za fakturowanie poza KSeF nie grożą im obecnie sankcje. Kary zostały bowiem zawieszone do końca tego roku.

To jednak nie oznacza pełnego spokoju. Wciąż mogą pojawić się inne sankcje związane z fakturowaniem, na przykład w związku z błędami w JPK_VAT. Nie zostały też uchylone kary za puste faktury. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej skupiają się dziś na dwóch pytaniach: czy najmniejsze firmy dostaną kolejne odroczenie obowiązku oraz czy także w 2027 r. nie będzie kar za niestosowanie KSeF.

Odroczenie KSeF dla małych firm. Jakie sygnały płyną z resortu

W ostatnich dniach z Ministerstwa Finansów zaczęły napływać informacje, które dla wielu firm mogą brzmieć jak zapowiedź dalszej ulgi. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział 10 kwietnia w RMF FM, że resort rozważa przedłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy nie będą karani za fakturowanie poza Krajowym Systemem e-Faktur.

Podobny sygnał pojawił się także 14 kwietnia w Sejmie podczas posiedzenia komisji gospodarki i rozwoju. Szef KAS Marcin Łoboda przyznał, że nie ma możliwości wycofania KSeF, ale jednocześnie zaznaczył, że być może w 2027 r. resort przedłuży okres bezkarności związany z niestosowaniem systemu. Zastrzegł jednak, że na razie taka możliwość jest dopiero analizowana.

Odroczenie KSeF dla małych firm. Ministerstwo nie chce przesuwać obowiązku

Z drugiej strony Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie rozważa przesunięcia samego obowiązku korzystania z KSeF. Takie stanowisko przedstawił zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki w odpowiedzi na interpelację poselską z 8 kwietnia 2026 r. Wynika z niej, że resort nie planuje ani dalszego odraczania wejścia w życie obowiązku, ani zmiany KSeF z rozwiązania obowiązkowego na dobrowolne.

Wiceminister wskazał, że przez cztery lata prowadzono szerokie konsultacje, aby dopasować ostateczny model systemu do potrzeb rynku. Zwrócił też uwagę, że zawieszenie kar za 2026 r. już samo w sobie daje przedsiębiorcom dodatkowy czas na przygotowanie się do nowych zasad.

Odroczenie KSeF dla małych firm. Opozycja chce innych rozwiązań

Dodatkowe zamieszanie wokół KSeF wywołują też propozycje polityczne. Przedstawiciele PiS zapowiadają dziś likwidację obowiązkowego KSeF dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, choć to właśnie za rządów tej partii uchwalono nowelizację VAT wprowadzającą system i przygotowano jego infrastrukturę.

Po zmianie władzy obecny rząd uznał jednak, że KSeF nie był odpowiednio przygotowany, dlatego Andrzej Domański przesunął obowiązkowe wdrożenie na luty i kwiecień 2026 r. Dziś sytuacja pozostaje niejednoznaczna. Sam obowiązek ma pozostać, ale przedsiębiorcy wciąż liczą, że przynajmniej kary za fakturowanie poza KSeF będą jeszcze odroczone także po 1 stycznia 2027 r.

Czytaj też:

Te firmy zostaną zwolnione z KSeF. Mocna deklaracja CzarnkaCzytaj też:

KSeF czujnie kontroluje ceny paliw. Jak typuje stacje do kontroli?