Koniec bramek na A4 coraz bliżej. Kierowcy czekali na ten ruch od dawna

Na autostradzie A4 przyspieszają zmiany, które dla wielu kierowców mogą oznaczać prawdziwy przełom. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na likwidację bramek na śląskim fragmencie trasy między Gliwicami a granicą województwa opolskiego. To kolejny etap porządkowania odcinka, na którym kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie płacą już od lipca 2023 roku.

Przetarg obejmuje rozbiórkę Placu Poboru Opłat Żernica oraz stacji poboru opłat Bojków, Ostropa, Kleszczów i Łany. Oferty od wykonawców mają być przyjmowane do 25 maja. Po usunięciu bramek i całej towarzyszącej im infrastruktury droga ma zostać przywrócona do standardów właściwych dla autostrady, a organizacja ruchu zostanie dostosowana do nowych warunków.

Likwidacja bramek na A4 nabiera realnych kształtów

Odcinek A4 między Wrocławiem a Gliwicami jest już bezpłatny dla pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli. Teraz przyszedł czas na uporządkowanie infrastruktury, która po zniesieniu opłat stała się zbędna. Dla kierowców oznacza to nie tylko symboliczny koniec starego systemu poboru opłat, ale też szansę na sprawniejszy przejazd.

Zmiany nie kończą się jednak na fragmencie śląskim. Już dziś wiadomo, że kolejne duże przekształcenia szykowane są na odcinku Katowice–Kraków. To właśnie tam w marcu 2027 roku ma dojść do przejęcia trasy od obecnego koncesjonariusza przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Likwidacja bramek na A4 i koniec opłat na trasie Katowice–Kraków

Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej zarządzanie odcinkiem Katowice–Kraków przejmie GDDKiA. Wraz z tą zmianą mają zniknąć opłaty dla kierowców pojazdów lekkich, czyli samochodów osobowych i motocykli o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To oznacza, że kolejny ważny fragment A4 stanie się darmowy dla ogromnej grupy użytkowników.

Na razie jednak kierowcy nadal płacą za przejazd tym odcinkiem, a od 1 kwietnia obowiązują tam nawet wyższe stawki. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska podniosła opłaty na obu punktach poboru w Brzęczkowicach i Balicach. Dla samochodów osobowych stawka wzrosła do 18 zł na każdym punkcie, co oznacza 36 zł za przejazd 52-kilometrowym odcinkiem w jedną stronę.

Likwidacja bramek na A4 to nie koniec zmian dla kierowców

Plany wobec A4 obejmują również dalszą rozbudowę tej trasy. Inwestycja została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Na odcinku między Krakowem a granicą województw śląskiego i opolskiego mają powstać dodatkowe pasy ruchu.

Celem tych działań jest zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa i dostosowanie autostrady do rosnącego natężenia ruchu. Likwidacja bramek oraz planowana modernizacja mają być odpowiedzią na oczekiwania kierowców, którzy od lat wskazują na potrzebę usprawnienia przejazdu jedną z najważniejszych tras w Polsce. W najbliższych latach użytkownicy A4 mogą więc spodziewać się wyraźnych zmian i coraz większych ułatwień.

Czytaj też:

Po A2 podrożeje przejazd autostradą A4. Fatalna umowaCzytaj też:

Ekstremalnie wysokie opłaty na autostradzie A2. Tak rząd chce „uratować” kierowców