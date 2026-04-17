Na gorącym uczynku. Niebywała kradzież paliwa

Ta jednostka wojskowa jest słynna w całym kraju – to główna baza stacjonowania większości polskich samolotów F-16 Jastrząb. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach jest jedną z najważniejszych i najbardziej nowoczesnych jednostek Sił Powietrznych RP. Odpowiada za obronę przestrzeni powietrznej kraju i sojuszu, ponieważ jest również włączona w struktury NATO.

Piloci z Krzesin bronią nie tylko polskiego nieba, ale także sąsiadów Polski, dlatego Baza musi utrzymywać lotnisko w gotowości operacyjnej przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. To żołnierze właśnie tej jednostki okradali ją systematycznie z paliwa.

Nie całe paliwo udało się śledczym odzyskać

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom. Zarzuca im kradzież co najmniej 63 tys. litrów paliwa lotniczego i 2 tys. litrów oleju napędowego o łącznej wartości około 400 tys. zł. Płk Bartłomiej Okoniewski, zastępca poznańskiego prokuratora okręgowego ds. wojskowych poinformował, że wartość skradzionego paliwa lotniczego wynosi nie mniej niż 359 tys. zł, a oleju napędowego – nie mniej niż 18,5 tys. zł.

Śledczy zabezpieczyli 39 tys. litrów paliwa – i tylko do tej ilości oskarżeni przyznają się w zeznaniach. Pozostałych kilkadziesiąt tysięcy litrów paliwa lotniczego oraz oleju napędowego nie udało się odzyskać.

Proceder został wykryty latem 2024 roku, a funkcjonariusze zatrzymali sprawców na gorącym uczynku – przelewali paliwo z wojskowych cystern do wcześniej przygotowanych zbiorników. Tankowaniem samolotów zajmowali się w Bazie w ramach swoich służbowych obowiązków.

Ile pali samolot F-16 na godzinę?

Sprawa dwóch cywili, którzy skupowali od żołnierzy skradzione paliwo i pełnili w procederze funkcję paserów, wyłączono do osobnych postępowań.

Posesja, na której składowano skradzione paliwo znajduje się w Czerwonaku – to wieś położona na północny wschód od Poznania. – Już wcześniej słychać było plotki, że od tego rolnika można kupić tanią ropę z wojska – mówiła czytelniczka portalu epoznan.pl, która była świadkiem czynności przeprowadzanych przez Żandarmerię Wojskową z Bydgoszczy.

Standardowa autocysterna używana do tankowania samolotów na lotniskach (tzw. dispenser lub refueller) mieści zazwyczaj od 30 tys. do 40 tys. litrów paliwa lotniczego. Samolot F-16 spala średnio od 2800 do ponad 4500 litrów paliwa (JET-A1) na godzinę lotu, w zależności od profilu misji. Podczas spokojnego przelotu zużycie wynosi około 2,8-3 tys. litrów/h, natomiast w warunkach bojowych z użyciem dopalacza spalanie drastycznie rośnie, osiągając nawet 11 litrów na sekundę.

Paliwo lotnicze jest zwolnione z niektórych podatków (np. z akcyzy), więc używanie go w pojazdach drogowych jest nielegalne. Poza tym, nie nadaje się do nowoczesnych silników aut.

