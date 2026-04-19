Tyle kobiet chce zrównania wieku emerytalnego w Polsce. Sondaż dla „Wprost”

W styczniu br. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI) opublikowały raport „Budżetowy SOS". Autorzy publikacji podkreślają, że jej celem jest wypracowanie ponadpartyjnych rekomendacji mających na celu ustabilizowanie sytuacji finansów publicznych.

Wśród rekomendacji znalazła się reforma emerytalna zakładająca podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Przypomnijmy, że taką reformą przeprowadził w 2012 roku poprzedni gabinet Donalda Tuska. Pięć lat później odwrócił ją rząd Prawa i Sprawiedliwości przywracając dawny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Zdaniem autorów raportu reforma emerytalna powinna zostać przeprowadzona już w najbliższych latach. Jest to jednak scenariusz mało prawdopodobny, gdyż politycy najważniejszych sił politycznych w Polsce mają świadomość, że taka zmiana wywołałaby niezadowolenie opinii publicznej.

Polacy nie chcą zrównania i podwyżki wieku emerytalnego

Tego typu obawy potwierdza najnowszy sondaż pracowni SW Research dla „Wprost”. Wynika z niego, że niespełna 64 proc. Polaków nie chce zrównania i podniesienia wieku emerytalnego do 67. roku życia. Postulat ten popiera prawie co czwarty ankietowany (23,8 proc.), a 12,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.