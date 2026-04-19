O dwóch takich, co topią PiS, najgłupsze inwestycje w Polsce i wojna papieża z prezydentem. Nowy „Wprost”

„O dwóch takich, co topią PiS”. Gdyby ich nie było, koalicja rządząca musiałaby ich sobie wymyślić, bo zagraniczne perypetie obu polityków dawnej Suwerennej Polski idealnie nadają się do przykrywania bieżących problemów władzy – analizuje Eliza Olczyk.

„Z Budapesztu do Belgradu jest niedaleko”. – Każde państwo głęboko się zastanowi, zanim przyjmie tych dwóch osobników: Ziobrę i Romanowskiego – prognozuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Witold Zembaczyński, poseł KO.

„Dla Ziobry to droga bez powrotu”. – Nikt nie dostaje azylu na Wschodzie bez przesłuchania przez służby specjalne. Jeśli tam trafią, zostaną „przetrzepani” przez Rosjan – ostrzega były premier Kazimierz Marcinkiewicz w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Miliony ze spłuczką”. Oto przegląd najgłupszych inwestycji w Polsce. Są wśród nich takie, w których pomysł był dobry, ale zawiodła realizacja, są też te absurdalne już na starcie. Efekt jest niestety dokładnie ten sam – pisze Jerzy Wysocki.

„W co naprawdę wierzy Trump”. – Dla Trumpa i jego ruchu religia jest wyłącznie narzędziem, łomem do rozbijania przeciwników – tak konflikt na linii prezydent-papież w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską komentuje publicysta Tomasz Terlikowski.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Gry pozorów”. Porażka Trumpa na Węgrzech to marna pociecha dla tych, którzy liczą na klęskę strategii USA w Zatoce. Operacja przeciw Iranowi przebiega dokładnie tak, jak planował Biały Dom – pisze Jakub Mielnik.

„Alternatywna rzeczywistość”. – Moją obawę budzi to, że Trump tworzy sobie alternatywną rzeczywistość, w której sam siebie napędza – ostatnie działania prezydenta USA ocenia dla Piotra Barejki dr Mariusz Piotrowski z PISM.

„Przerwana sztafeta pokoleń”. Dlaczego dorosłe już dzieci wciąż obwiniają swoich rodziców? Psycholożka Natalia de Barbaro radzi w wywiadzie Krystyny Romanowskiej: – Ten proces na bólu się nie kończy. Ważne, żeby pójść krok dalej.

„Niewypał Lewandowskiego”. Miały być tysiące użytkowników i nauka matematyki jakiej uczniowie nie znali. Skończyło się długami i likwidacją firmy. SmartApp to kolejna wpadka słynnego piłkarza – opisuje Szymon Krawiec.

Dodatek specjalny: „WPROST o biznesie”

„Polska jest na cyfrowej wojnie”. – Polska jest dziś na cyfrowej wojnie z adwersarzami z Rosji i Białorusi, choć pojawiają się też inni gracze – ostrzega wicepremier Krzysztof Gawkowski w wywiadzie Magdaleny Frindt i Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Uwielbiam wygrywać”. Artur Litarowicz, jeden z najbardziej utytułowanych polskich menadżerów i jedyny Polak w globalnym zarządzie Procter&Gamble, radzi w rozmowie z Szymonem Krawcem, jak wyszlifować swoją karierę.

„Na co czekają Niemcy”. – Większość nowych firm zakładanych dziś w Niemczech powstaje dzięki imigrantom lub ich dzieciom. To pokazuje kolejny podział – diagnozuje w wywiadzie Marty Roels politolożka Aleksandra Fedorska.

„Eksperci nie zbawią świata”. – Rozwój oparty na oddolnych inicjatywach jest znacznie skuteczniejszy niż wielkie, zaplanowane odgórnie projekty – tłumaczy w wywiadzie Marty Roels William Easterly, autor „Tyranii ekspertów”.

„Odważmy się eksperymentować”. Najlepszą odpowiedzią na współczesną niepewność jest eksperymentowanie – radzi w rozmowie z Szymonem Krawcem Anne-Laure Le Cunff, autorka „Małych życiowych eksperymentów”.

