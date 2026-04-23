Ta firma działa od 110 lat. Po raz pierwszy zwalnia pracowników

Niemiecka firmaRitter Sport reaguje na rosnące koszty i słaby popyt. Po raz pierwszy w historii firmy w jej siedzibie w Waldenbuch zostanie zredukowane ponad jedno na dziesięć stanowisk pracy.

Po stracie odnotowanej w 2025 r. producent czekolady Ritter Sport wdraża działania mające na celu redukcję kosztów. Rzecznik firmy rodzinnej ogłosił, że w jej siedzibie w Waldenbuch, niedaleko Stuttgartu, zostanie zlikwidowanych nieco ponad jedno na dziesięć miejsc pracy. To pierwsza redukcja etatów w ponad 110-letniej historii firmy.

Ceny kakao położyły biznes

Jako przyczynę redukcji, rzecznik wskazał wzrost cen surowców a zwłaszcza cen kakao. Drożały również koszty energii, opakowań czy dostaw. Na rynku zaobserwowano również znaczący spadek wydatków konsumentów na produkty z czekolady. Według rzecznika redukcja będzie wdrażana w sposób odpowiedzialny społecznie.

Globalna marka w kryzysie

Rzecznik podał gwałtowny wzrost cen surowców, zwłaszcza kakao, jako przyczynę redukcji

Ritter Sport już zapowiedział uproszczenie struktury kosztów. Producent zatrudniał ostatnio około 1900 osób na całym świecie. W Waldenbuch liczba ta wynosiła około 1000, z czego nieco ponad 600 było zatrudnionych w administracji. Plan zakłada likwidację około 70 stanowisk administracyjnych.

Ritter Sport pod kreską

Ritter Sport popadł w deficyt w 2025 roku, pomimo znacznie wyższej sprzedaży. Według wcześniejszych oświadczeń szwabskiej firmy, zysk operacyjny był znacznie niższy od oczekiwań.

Strata wynikała przede wszystkim z gwałtownie rosnących kosztów surowców. Ritter Sport nie podał konkretnych danych dotyczących wysokości straty. Rzecznik pod koniec stycznia stwierdził, że wynik był już pod presją, ale nadal będzie dodatni w 2024 roku.

Natomiast przychody wzrosły w ubiegłym roku o około 17,7%, do 712 mln euro – z 605 mln euro w 2024 roku. Są to dane wstępne, skorygowane o różnice kursowe. Wzrost ten nie był jednak wystarczający, aby zrównoważyć „ogromny wzrost kosztów” w całym łańcuchu wartości.

Firma poinformowała również o podniesieniu cen swoich kwadratowych tabliczek czekolady. Jednak tylko część wzrostu kosztów mogła przerzucić na sprzedawców detalicznych. Wzrost przychodów był wynikiem wyższych cen sprzedaży w połączeniu ze spadkiem wolumenu sprzedaży.

Ile kosztuje kakao

W ostatnich latach czekolada znacznie podrożała. Było to spowodowane obawami przed nieurodzajem w Afryce Zachodniej w wyniku chorób roślin i ekstremalnych warunków pogodowych. Producenci i sprzedawcy żywności przerzucili wzrost kosztów surowców na konsumentów. Według Federalnego Urzędu Statystycznego, tabliczka czekolady była w marcu średnio o 71% droższa niż w 2020 roku.

