Już nie Grecja. Oto najbardziej zadłużony kraj UE

Zgodnie z informacjami podanymi przez agencję Reuters, pod koniec 2026 roku dojdzie do istotnej zmiany w zestawieniu najbardziej zadłużonych państw strefy euro. Włochy wyprzedzą Grecję, osiągając tym samym poziom długu publicznego na poziomie 138,6 procent produktu krajowego brutto. W tym samym czasie zadłużenie Grecji ma wynieść około 137 procent PKB.

To symboliczny moment, bo przez lata to właśnie Grecja była uznawana za najbardziej zadłużony kraj w Europie.

Po latach kryzysu Grecja wychodzi na prostą

Jeszcze w 2025 roku zadłużenie Grecji sięgało około 145 procent PKB. W porównaniu z rokiem 2020 oznacza to spadek o ponad 45 punktów procentowych. Dla porównania, w tym samym okresie Włochy zmniejszyły swój dług jedynie o około 17 punktów procentowych.

Nowe prognozy wskaźnika zadłużenia mają zostać uwzględnione w wieloletnim planie fiskalnym Aten, który trafi do Komisji Europejskiej jeszcze w tym miesiącu.

Dodatkowo grecki urząd statystyczny poinformował, że w 2025 roku kraj osiągnął nadwyżkę budżetową przekraczającą 12 miliardów euro, co odpowiada około 4,9 procent produktu krajowego brutto. W praktyce oznacza to wyraźny sygnał poprawy kondycji finansów publicznych.

Wysoki włoski dług. Ma się stabilizować

Z kolei według założeń zawartych w projekcie budżetowym Włoch, poziom zadłużenia tego kraju ma się ustabilizować w 2027 roku. W kolejnych latach przewidywany jest jednak stopniowy spadek – do 137,9 procent PKB w 2028 roku i 136,3 procent w 2029 roku.

Mimo tych prognoz to właśnie Włochy mają w najbliższym czasie znaleźć się na szczycie niechlubnego rankingu.

Historia greckiego zadłużenia

Przypomnijmy, że w latach 2010-2015 Grecja była epicentrum kryzysu zadłużeniowego w Europie. Kraj otrzymał wówczas ponad 260 miliardów euro międzynarodowej pomocy finansowej w zamian za bardzo rygorystyczne działania oszczędnościowe – obejmowały one między innymi obniżki wynagrodzeń i emerytur.

Po 2018 roku sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać, a wierzyciele zgodzili się na złagodzenie części restrykcji. Wszystko wskazuje teraz na to, że ten proces przynosi efekty.

