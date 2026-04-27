Polskie kury niosą za mało. Dlatego jemy jajka z Ukrainy

Jeszcze niedawno Polska koncentrowała się głownie na eksporcie jaj. To już nieaktualne. Żeby zaspokoić apetyty Polaków jajka trzeba też do Polski sprowadzić – zarówno z Unii Europejskiej, jak i z krajów trzecich.

Przyczyną tak głębokiej rynkowej zmiany jest występowanie w Europie, w tym w Polsce, groźnych chorób – grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu, które dziesiątkują stada kur i mocno zmniejszają ilość znoszonych jaj.

Polacy jedzą jajka tureckie i ukraińskie

Według danych Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP) przytocznych przez PAP, w 2025 roku import jaj i ich przetworów do Unii Europejskiej z krajów trzecich wyniósł 188,7 tys. ton, z czego 26 tys. ton trafiło do Polski. To 14 proc. importu do UE. A unijny import rok do roku wzrósł o ponad 50 proc.

W 2025 roku wywieziono z Polski 238,4 tys. ton jaj, a import wyniósł 52,5 tys. ton, czyli wzrósł o 73 proc. rok do roku. Polska jest jednym z kluczowych eksporterów jaj – jest w ścisłej europejskiej i światowej czołówce. Około 30–40 proc. krajowej produkcji trafia na rynki zagraniczne: Niderlandy, Niemcy, Francja, Czechy, Wielka Brytania. Sama na polski rynek sprowadza jajka głównie z Ukrainy i z Turcji. Tym samym, znajdziemy się w sytuacji, w której ceny na krajowym rynku będą kształtowane przez podaż i popyt na rynkach międzynarodowych.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej resortu rolnictwa wynika, że od świąt wielkanocnych jaja w Polsce tanieją, choć w stosunku do cen sprzed roku są one o około 10-13 proc. wyższe, z wyjątkiem jaj klatkowych, które są o ponad 11 proc. tańsze w stosunku do kwietnia 2025 roku.

Ukraina przebija tureckie jajka w Polsce

Według Katarzyny Gawrońskiej, skala unijnego importu jaj z Ukrainy szczególnie zwraca uwagę. Bezcłowe kontyngenty w ramach umowy handlowej UE-Ukraina nie chronią unijnego rynku przed napływem jaj zza wschodniej granicy. Ukraińskie fermy są w stanie zapłacić cła w ramach kwot poza preferencyjnym dostępem do handlu.

W 2025 roku z tego kierunku do krajów unijnych sprowadzono 120,6 tys. ton, co oznacza wzrost importu o ponad 60 proc. w porównaniu do przywozu w roku 2024. Z Ukrainy importowane są głównie świeże jaja w skorupkach oraz przetwory z całych jaj. Udział Polski w imporcie z Ukrainy w 2025 roku wyniósł blisko 16 proc., co oznacza, że do Polski przywieziono stamtąd 18,8 tys. ton – przekazała PAP Katarzyna Gawrońska.

Turcja wyeksportowała na unijne rynki 23,2 tys. ton świezych jajek. Do Polski trafiło 6,9 tys. ton.

