Złoto nagle traci. Analitycy widzą rekordowe poziomy

Cena złota 2026 znalazła się w centrum uwagi inwestorów po doniesieniach dotyczących możliwego zakończenia działań zbrojnych z udziałem Iranu, USA i Izraela. Informacje o propozycji przekazanej przez Iran za pośrednictwem Pakistanu teoretycznie powinny wspierać nastroje na rynkach, ale reakcja inwestorów okazała się ostrożna.

Na większości giełd akcji w poniedziałek widać wzrosty, jednak poza rynkami Korei Południowej i Japonii nie przekraczają one 0,4 proc. Europejski indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,3 proc., natomiast złoto w kontraktach terminowych traci 0,5 proc. i kosztuje 4716 dol. za uncję.

Cena złota 2026 a nowe prognozy

Spadek notowań kruszcu następuje mimo poprawy prognoz przygotowanych przez analityków. Z ankiety Reutersa przeprowadzonej wśród 31 analityków i traderów wynika, że mediana prognoz ceny złota na 2026 rok wynosi 4916 dol. za uncję trojańską.

To najwyższa roczna prognoza w ankietach Reutersa sięgających 2012 roku. Poprzednie badanie wskazywało poziom 4746 dol., co oznacza wzrost oczekiwań o 3,6 proc.

Cena złota 2026 i wpływ wojny

Według cytowanej przez Reutersa Rhony O'Connell ze StoneX pokojowe zakończenie wojny mogłoby sprzyjać wzrostowi cen, a część czynników nadal może stabilizować rynek. Jednocześnie analityczka oceniła, że poziom 5500 dol. był już wcześniej zbyt wysoki i prawdopodobnie ponownie taki pozostanie.

Na złoto wpływa również polityka pieniężna. Jego rola jako ochrony przed inflacją jest osłabiana przez oczekiwania na bardziej jastrzębią reakcję wobec wzrostu cen energii. Wyższe stopy procentowe zwykle nie sprzyjają kruszcowi, który nie przynosi bieżącego dochodu.

Cena złota 2026 wspierana przez banki centralne

Analitycy wskazują jednak, że wiele czynników nadal może działać na korzyść złota. Wśród nich są duże zakupy banków centralnych, rosnące zadłużenie USA oraz dewaluacja waluty.

Niezależny analityk Ross Norman ocenił, że motywacja banków centralnych do kupowania złota jest prawdopodobnie silniejsza niż kiedykolwiek. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie dodatkowo wzmacniają poczucie ryzyka związanego z aktywami dolarowymi.

Cena złota 2026 a prognozy dla srebra

Inaczej wyglądają prognozy dla srebra. Miesiąc wcześniej analitycy wskazywali poziom 79,50 dol., natomiast obecna mediana prognoz spadła do 78 dol.

Według ankietowanych przez Reutersa analityków możliwy jest jeszcze atak srebra na poziom 100 dol., ale dopiero po zakończeniu wojny. W przypadku tego metalu duże znaczenie ma popyt przemysłowy, dlatego wzrost gospodarczy pozostaje jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę.

Czytaj też:

Sądne dni dla kredytobiorców. Wyrok TSUE może ich pogrążyćCzytaj też:

Skarbówka może zapytać o pieniądze. Ten limit warto znać