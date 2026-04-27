Nie złożysz dokumentu? Rachunki za prąd mogą zaboleć

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy muszą pamiętać o ważnym obowiązku. Chodzi o oświadczenie o cenie maksymalnej prądu, które potwierdza prawo do korzystania z preferencyjnych stawek za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 roku.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku część odbiorców płaciła za prąd według ceny maksymalnej wynoszącej 693 zł/MWh. Była to forma wsparcia państwa, która pozwalała ograniczyć wysokość rachunków mimo rosnących kosztów energii.

Oświadczenie o cenie maksymalnej prądu. Kogo dotyczy obowiązek

Dokument muszą złożyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz rolnicy, którzy korzystali z ceny maksymalnej energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku. Informację o pomocy należy przekazać do podmiotu udzielającego wsparcia, czyli do swojego sprzedawcy energii.

Sprzedawca nie może jedynie przyjąć deklaracji odbiorcy bez formalnego potwierdzenia. Preferencyjna cena prądu była traktowana jako pomoc publiczna, dlatego musi zostać odpowiednio udokumentowana.

Oświadczenie o cenie maksymalnej prądu. Co grozi za brak dokumentu

Jeśli dokument nie zostanie złożony, odbiorca może stracić prawo do tańszej energii za wskazany okres. W praktyce oznacza to korektę wcześniejszych rozliczeń i przeliczenie zużycia według stawek umownych.

Konsekwencją może być konieczność dopłaty różnicy między ceną maksymalną a ceną wynikającą z umowy. W przypadku rolników i przedsiębiorców kwoty mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Oświadczenie o cenie maksymalnej prądu. Jak i gdzie je złożyć

Dokument należy złożyć bezpośrednio u sprzedawcy energii elektrycznej, z którym odbiorca miał zawartą umowę w drugim półroczu 2024 roku. W większości przypadków można to zrobić online, e-mailem, listownie albo w punkcie obsługi klienta.

Procedura zwykle nie jest skomplikowana i zajmuje kilka minut. Trzeba jednak pamiętać, że brak formalnego potwierdzenia działa na niekorzyść odbiorcy.

Oświadczenie o cenie maksymalnej prądu. Termin jest kluczowy

Oświadczenie należy złożyć do końca czerwca 2026 roku. To ważne, bo po upływie terminu sprzedawca energii może uznać, że odbiorca nie miał prawa do preferencyjnych stawek.

Wymóg złożenia dokumentu wynika z ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych aktów prawnych związanych z kosztami energii elektrycznej.

