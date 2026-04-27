Transformacja zamiast dryfu. Polska gospodarka w czasach wielkiej zmiany

Przez trzy dekady przyzwyczailiśmy się do jednej opowieści o polskiej gospodarce: nadrabianie dystansu do Zachodu, szybki wzrost, tania i pracowita siła robocza, atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów. Ten model, choć skuteczny, powoli się wyczerpuje. Dziś żyjemy w zupełnie innym świecie niż na początku lat dwutysięcznych – z wojną za wschodnią granicą, kryzysem energetycznym, zaostrzającą się rywalizacją geopolityczną i przyspieszającą rewolucją technologiczną. W takich warunkach Polska nie może ograniczać się do powtarzania dotychczasowych schematów. Potrzebuje nowej strategii rozwoju – opartej na inwestycjach, innowacjach i większej kontroli nad własną przyszłością.

Prognozy dla polskiej gospodarki na kolejne lata są całkiem optymistyczne. Według Komisji Europejskiej w 2026 roku PKB Polski ma rosnąć w tempie około 3,5 proc., czyli szybciej, niż jeszcze niedawno zakładano. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne instytucje także podnoszą swoje prognozy, wskazując, że będziemy jednym z szybciej rozwijających się dużych krajów Unii Europejskiej. Kluczowy ma być powrót inwestycji – zarówno tych prywatnych, jak i publicznych, w dużej mierze finansowanych ze środków unijnych, w tym Krajowego Planu Odbudowy. Sama dynamika PKB to jednak tylko liczba. O tym, czy faktycznie wykonamy jakościowy skok, zdecyduje struktura tego wzrostu.

Koniec prostych rezerw wzrostu

Przez lata jednym z głównych motorów rozwoju były napływający kapitał zagraniczny i przewaga kosztowa – tańsza praca niż na Zachodzie przy rosnącej produktywności. Dziś to źródło przewagi jest coraz słabsze. Płace rosną, demografia się pogarsza, a globalne firmy zaczynają inaczej patrzeć na ryzyko w łańcuchach dostaw. Coraz częściej liczy się nie tylko koszt, ale też bezpieczeństwo, odporność i możliwość szybkiego reagowania na kryzysy.

Z najnowszych analiz wynika, że Polska ma wciąż ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną – więcej aktywów w kraju należy do zagranicznych inwestorów niż do polskich podmiotów za granicą. To oznacza, że duża część zysków wypracowanych nad Wisłą wypływa na zewnątrz. Eksperci podkreślają, że w nowej dekadzie musimy zacząć opierać się w większym stopniu na własnym kapitale – zarówno tym tworzonym przez firmy, jak i przez gospodarstwa domowe. Silny krajowy kapitał prywatny to nie hasło ideologiczne, ale warunek trwałego rozwoju. Pozwala zatrzymać zyski i podatki w kraju, wzmacnia odporność na szoki zewnętrzne i daje większy wpływ na kierunki transformacji.

Transformacja energetyczna: rachunek na biliony

Najbardziej spektakularnym polem zmian jest energetyka. Polska stoi przed koniecznością gruntownej przebudowy systemu, który przez dekady opierał się na węglu. Nowe strategie i krajowe plany energii i klimatu zakładają ogromne nakłady – do 2040 roku inwestycje w nowe moce wytwórcze, sieci i termomodernizację mają wynosić od około 2,8 do nawet 3,5 biliona złotych. To największe przedsięwzięcie modernizacyjne od 1989 roku, obejmujące równolegle rozwój odnawialnych źródeł energii, wejście energetyki jądrowej oraz wzmocnienie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

O skali wyzwań świadczy choćby planowany udział OZE w miksie energetycznym – za kilka lat ponad połowa energii elektrycznej w Polsce ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy równoczesnym stopniowym wycofywaniu bloków węglowych. Te zmiany wymagają nie tylko technologii i regulacji, ale przede wszystkim pieniędzy. Znaczącą część kosztów mają pokryć środki europejskie – fundusze spójności, FEnIKS, programy wsparcia transformacji energetycznej i środowiskowej. To jednak nie wystarczy. Niezbędne jest włączenie sektora finansowego, kapitału prywatnego oraz nowoczesnych form finansowania, które pozwolą zbudować most między ambitnymi planami a realnymi inwestycjami w sieci, farmy wiatrowe, fotowoltaikę, magazyny energii czy modernizację budynków.

Offshore, sieci, ciepłownictwo – geografia nowej gospodarki

Transformacja energetyczna ma bardzo konkretną geografię. Na Bałtyku rośnie nowy przemysł – morska energetyka wiatrowa. Do 2030 roku Polska planuje mieć blisko 6 gigawatów mocy zainstalowanej w offshore, a w kolejnych dekadach ten potencjał może się potroić lub nawet jeszcze bardziej się zwiększyć. To nie tylko dodatkowe źródło czystej energii, ale także impuls dla całej gospodarki: stoczni, portów, hutnictwa, firm inżynieryjnych czy specjalistycznych usług. Każdy taki projekt to setki kontraktów w łańcuchu dostaw i tysiące miejsc pracy.

Równocześnie transformacji wymagają sieci przesyłowe i dystrybucyjne, które dziś w wielu miejscach stają się wąskim gardłem dla dalszego rozwoju OZE i nowych mocy wytwórczych. Bez modernizacji i rozbudowy „kręgosłupa” systemu energetycznego najlepsze nawet projekty wiatrowe czy słoneczne nie będą mogły wejść z pełną mocą do systemu. Osobnym, ale ściśle powiązanym wyzwaniem jest ciepłownictwo systemowe – według analiz pełne przejście na nisko- i zeroemisyjne źródła ciepła będzie wymagało inwestycji liczonych w setkach miliardów złotych oraz zmian prawnych, które pozwolą finansować tę transformację na rozsądnych warunkach.

Infrastruktura: od kosztu do inwestycji

Drugim filarem transformacji jest szeroko rozumiana infrastruktura – transportowa, cyfrowa, logistyczna. Przez lata mówiliśmy o „nadrabianiu zapóźnień” w drogach i kolei. Dziś stawka jest wyższa: nie chodzi już tylko o komfort podróży, ale o pozycję Polski na mapie gospodarczej Europy. Nowoczesne autostrady, magistrale kolejowe, porty, lotniska i sieci telekomunikacyjne decydują o tym, czy stajemy się regionalnym hubem dla biznesu, czy pozostajemy peryferyjnym rynkiem zbytu dla cudzych produktów.

W kolejnych latach ogromną rolę odegra rozbudowa infrastruktury lotniczej, modernizacja istniejących portów i budowa nowych węzłów komunikacyjnych. To inwestycje z bardzo długim horyzontem, których efekty widać dopiero po latach, ale które silnie wpływają na lokalne rynki pracy, atrakcyjność regionów i zdolność przyciągania inwestorów z wysoką wartością dodaną. Coraz częściej samorządy i rząd patrzą na infrastrukturę jak na aktywa, które generują zwrot – w postaci wyższej produktywności, większych przychodów podatkowych i rozwoju sektora usług – a nie tylko jako pozycję w budżecie.

Obrona i bezpieczeństwo jako nowe sektory wzrostu

Wojna w Ukrainie sprawiła, że bezpieczeństwo przestało być tematem marginalnym. Wydatki obronne nagle stały się jednym z najważniejszych obszarów polityki publicznej – i jednym z najszybciej rosnących segmentów gospodarki. Polska, która już wcześniej zwiększała nakłady na armię, dziś intensywnie rozwija własny przemysł zbrojeniowy i buduje kompetencje w obszarze zaawansowanych technologii obronnych.

Sektor obronny ma specyfikę odróżniającą go od wielu innych branż. Z jednej strony jest silnie powiązany z budżetem państwa i polityką bezpieczeństwa, z drugiej – generuje ogromny popyt na innowacje, badania i rozwój oraz specjalistyczne usługi. Coraz większe znaczenie mają technologie dual-use, czyli takie, które oprócz zastosowań wojskowych mogą być wykorzystywane także w gospodarce cywilnej – w logistyce, łączności, przemyśle czy sektorze kosmicznym. Rozwój tego sektora może więc stać się jednym z motorów modernizacji całej gospodarki, o ile uda się zbudować stabilne, długoterminowe warunki dla inwestycji i eksportu.

Strategia na nową dekadę

W tle wszystkich tych procesów przewija się jedno kluczowe pytanie: jak zaprojektować model rozwoju, który nie będzie polegał wyłącznie na napływie zewnętrznego kapitału i taniej pracy, ale na własnych zasobach, innowacyjności i odporności? Odpowiedzią jest stopniowe przesuwanie środka ciężkości z prostych przewag kosztowych na zaawansowane produkty, technologie i usługi oraz na wzmacnianie krajowego kapitału.

Nowy raport o transformacji gospodarczej Polski, który prezentujemy w dalszej części, pokazuje te procesy w szerszym kontekście. Z jednej strony analizuje globalne megatrendy – od zielonej transformacji, przez cyfryzację, po zmiany w handlu międzynarodowym. Z drugiej – przygląda się konkretnym sektorom, w których rozstrzyga się przyszła pozycja Polski: energetyce, infrastrukturze, przemyśle obronnym, farmacji czy nowym technologiom. Wspólnym mianownikiem pozostaje jedno: bez dobrze zorganizowanego finansowania, mądrze dobranych priorytetów i współpracy między państwem, biznesem i sektorem finansowym nawet najlepsze strategie pozostaną na papierze.

Dlatego dyskusja o transformacji gospodarczej nie jest dziś akademickim sporem, ale rozmową o jakości życia w Polsce za 10–20 lat. O tym, jakie będą nasze rachunki za energię, jakich miejsc pracy będzie najwięcej, czy strategiczne decyzje podejmowane będą w kraju, czy poza nim. Czy Polska wykorzysta historyczne okno możliwości, by stać się bardziej odporną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarką – to pytanie, na które nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Kolejne lata i decyzje inwestycyjne pokażą, czy potrafimy przejść od udanej transformacji „pierwszego etapu” do modelu rozwoju, który zapewni nam silną pozycję w coraz trudniejszym, bardziej wymagającym świecie.