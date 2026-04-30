NBP z prestiżowym wyróżnieniem. Glapiński: Za wzmacnianie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego

– Cieszymy się, że Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została doceniona na forum międzynarodowym. To potwierdzenie, że konsekwentne działania na rzecz wzmacniania odporności systemu gotówkowego mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Własna waluta i gotówka pozostają kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego państwa – powiedział Adam Glapiński, prezes NBP.

NBP otrzymał prestiżową nagrodę. Adam Glapiński zabrał głos

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, czyli inicjatywa, która została nagrodzona, została opracowana na forum Rady ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP.

„Stanowi kompleksową, uzgodnioną z interesariuszami mapę drogową wzmacniania odporności systemu gotówkowego w Polsce. Strategia opiera się na czterech wzajemnie powiązanych filarach: powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, płynnym zaopatrywaniu w gotówkę, cyberbezpieczeństwie systemów wykorzystywanych w procesach gotówkowych oraz bezpieczeństwie fizycznym gotówki i jej logistyki. Przyjęte rozwiązania przekładają się na konkretne cele operacyjne, działania regulacyjne, standardy oraz skoordynowane planowanie awaryjne w całym ekosystemie gotówkowym” – czytamy w komunikacie.

– Skuteczność strategii została potwierdzona m.in. podczas gwałtownego wzrostu popytu na gotówkę po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., a także w innych sytuacjach zakłócających ciągłość zaopatrywania w pieniądz gotówkowy – podkreślił Adam Glapiński.

– Realizacja strategii stworzyła również nową jakość współpracy pomiędzy bankiem centralnym, uczestnikami rynku gotówkowego oraz krajowymi regulatorami. Podejście to, oparte na partnerstwie i długofalowym planowaniu, stanowi przykład nowoczesnego zarządzania obiegiem gotówki i wzmacniania jego odporności – dodał prezes NBP.

Co wiadomo o nagrodzie?

Nagroda IACA (International Association of Currency Affairs) jest przyznawana przez międzynarodową organizację zrzeszającą 77 członków, w tym banki centralne (m.in. Bank of England, The Federal Reserve, Schweizerische Nationalbank, Banque de France, Narodowy Bank Polski), producentów znaków pieniężnych i komponentów (m.in. Polska Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Mennicę Polska SA, Monnaie de Paris), firmy zajmujące się procesowaniem gotówki oraz podmioty oferujące usługi dla sektora gotówkowego. Stowarzyszenie, działające od 2004 r. jako organizacja non profit, stanowi globalne forum współpracy na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

NBP kupił więcej złota. Glapiński zdradził kolejne planyCzytaj też:

Znamy szczegóły SAFE 0 proc. Prezes NBP wskazał konkretną kwotę