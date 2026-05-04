Nawet 50 tys. zł kary za wynajem mieszkania. Nowe przepisy wchodzą w życie

Rynek wynajmu mieszkań wchodzi w nowy etap. Najem krótkoterminowy rejestracja stanie się obowiązkowa już od 20 maja 2026 roku. Brak wpisu do odpowiedniego rejestru może skutkować bardzo wysokimi karami finansowymi.

Zmiany mają uporządkować dynamicznie rozwijający się segment rynku, który w ostatnich latach stał się źródłem licznych konfliktów między mieszkańcami a właścicielami lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy.

Najem krótkoterminowy rejestracja – obowiązek od maja 2026

Nowe przepisy wprowadzają konieczność rejestrowania działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym. Od 20 maja 2026 roku każdy właściciel oferujący tego typu usługi będzie musiał spełnić formalne wymogi.

Brak rejestracji będzie traktowany jako naruszenie przepisów i może skutkować nałożeniem kary administracyjnej sięgającej nawet 50 tys. zł.

Najem krótkoterminowy rejestracja – konflikty w budynkach

Wprowadzenie nowych regulacji to odpowiedź na rosnące napięcia w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na hałas, zniszczenia części wspólnych oraz dużą rotację lokatorów, przypominającą funkcjonowanie hotelu.

W reakcji na te problemy wspólnoty mieszkaniowe zaczęły przyjmować uchwały ograniczające lub całkowicie zakazujące najmu krótkoterminowego. Niektórzy deweloperzy wpisują takie ograniczenia już na etapie sprzedaży mieszkań.

Najem krótkoterminowy a prawo własności

Eksperci zwracają uwagę, że część takich działań może budzić wątpliwości prawne. Ograniczenia narzucane właścicielom lokali mogą być uznane za niedozwolone, jeśli ingerują w sposób korzystania z prywatnej nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wspólnoty mieszkaniowe mogą regulować korzystanie z części wspólnych budynku, ale nie powinny narzucać właścicielom, jak mają wykorzystywać swoje mieszkania.

Najem krótkoterminowy rejestracja – skutki dla rynku

Zmiany mają uporządkować rynek, ale jednocześnie mogą wprowadzić dodatkowe bariery dla właścicieli mieszkań i firm zajmujących się wynajmem. Branża sygnalizuje, że nowe obowiązki mogą utrudnić prowadzenie działalności.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że najem krótkoterminowy pozostaje ważnym elementem rynku turystycznego. Zamiast całkowitych ograniczeń, wskazują na potrzebę zwiększenia odpowiedzialności właścicieli, zwłaszcza w zakresie kontroli najemców i ewentualnych szkód.

Czytaj też:

Polski najem w klinczu. Ochrona lokatorów czy paraliż rynku?Czytaj też:

Najem krótkoterminowy w 2026 roku – nadchodzi rewolucja, o której większość właścicieli jeszcze nie wie