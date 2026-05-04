Luka w systemie kaucyjnym. Tak wyłudzają pieniądze

System kaucyjny, który objął plastikowe butelki PET, puszki oraz szklane opakowania wielorazowe, miał ograniczyć odpady i usprawnić recykling. W praktyce szybko pojawiły się jednak próby jego obejścia. Problem dotyczy niektórych automatów, które nie weryfikują dokładnie każdego zwracanego opakowania.

Prosty trik na automaty do segregacji. To ośmiesza system kaucyjny

Jeden ze sposobów oszustwa polega na wykorzystaniu konstrukcji urządzenia do segregacji. Osoba oddająca opakowania skanuje jedną prawidłowo oznaczoną puszkę lub butelkę, ale do środka trafiają także inne, które nie są objęte systemem kaucyjnym. Automat zalicza zwrot, mimo że część opakowań nie powinna zostać przyjęta.

Luka w systemie kaucyjnym. Nie wszystkie urządzenia działają tak samo

Jak podaje Business Insider Polska, źródłem problemu jest brak dodatkowej kontroli w części maszyn. Jeśli urządzenie nie waży opakowań lub nie skanuje ich po wrzuceniu do środka, ryzyko nadużyć znacząco rośnie. W takich przypadkach system opiera się wyłącznie na odczycie kodu przed wrzutem.

Eksperci zwracają uwagę, że to właśnie różnice technologiczne między urządzeniami tworzą pole do manipulacji. Tam, gdzie kontrola jest bardziej rozbudowana, podobne próby są znacznie trudniejsze.

Sieci handlowe reagują na nadużycia w systemie kaucyjnym

Problem zauważyły już duże sieci handlowe. W przypadku niektórych urządzeń ewentualne straty pokrywane są centralnie, bez obciążania właścicieli sklepów. Jednocześnie konkurencja zaczęła wdrażać dodatkowe zabezpieczenia.

Część sklepów deklaruje weryfikację opakowań nie tylko po kodzie, ale także po ich kształcie. Inne rozwiązania polegają na skanowaniu dopiero po umieszczeniu butelki lub puszki wewnątrz urządzenia, co ogranicza możliwość podmiany.

System kaucyjny do poprawy

Pierwsze przypadki pokazują, że system w obecnej formie nie jest odporny na nadużycia. Choć skala zjawiska nie została oficjalnie oszacowana, sieci handlowe już zapowiadają kolejne usprawnienia.

Przypomnijmy, że system kaucyjny ma i tak przejść korektę. Do użytku mają trafić nowe automaty, które pozwolą na szybszy i mniej uciążliwy dla klientów sklepów recykling. Na temat nowych maszyn do segregacji możecie przeczytać w tym miejscu.

Czytaj też:

PZU przejmuje lidera rynku w Ukrainie. Ten ruch zmienia układ siłCzytaj też:

Nawet 50 tys. zł kary za wynajem mieszkania. Nowe przepisy wchodzą w życie