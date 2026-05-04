Gdyby nie te podatki i opłaty... Cena paliw pod podatkową lupą

Obniżone ceny paliw w ramach programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) oraz maksymalne limity cenowe obowiązują do 15 maja 2026 roku. Rząd przedłużył ten pakiet z pierwotnego terminu 30 kwietnia. Jednak po 15 maja należy się spodziewać wzrostu cen na stacjach paliw.

VAT na paliwa został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza została zmniejszona o około 29 gr na litrze. Przed wprowadzeniem regulacji na niektórych stacjach ceny benzyny Pb95 zbliżały się do 8 zł/l, natomiast oleju napędowego nawet do 9 zł/l.

Maksymalna cena paliw wyliczana jest obecnie na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową oraz podatek VAT. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli o 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Minister Finansów i Gospodarki może bezterminowo utrzymać niższą stawkę VAT, a obniżoną akcyzę do 30 czerwca na mocy dalszych rozporządzeń. Ale to kosztuje. Według Rady Fiskalnej (RF) ewentualne przedłużenie rządowego pakietu CPN do końca roku oznaczałoby dalszy wzrost deficytu o 0,37 proc. PKB i prawdopodobnie konieczność nowelizacji budżetu na 2026 rok.

Koszt całego miesiąca niższego podatku VAT i pół miesiąca niższej akcyzy to według wyliczeń RF – już około 1,25 mld zł. „Każdy miesiąc obowiązywania zmian powoduje wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych o ok. 0,04 proc. PKB” – szacuje Rada Fiskalna.

Jednak badanie Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu pokazuje, że aż 80 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem urzędowych cen maksymalnych do końca 2026 roku. Przeciwnego zdania jest 20 proc. badanych.

Ile podatków i opłat w cenie paliw?

Kto ma auto to wie, że na cenę litra pliwa składa się szereg podatków i opłat. Jak podawał BM Reflex, przed wprowadzeniem ratunkowego pakietu „CPN” w przypadku benzyny 95 ledwie 56 proc. ostatecznej ceny paliwa stanowiły koszty rafinerii i marża detaliczna dla stacji. Jak podaje Business Insider, obecnie te koszty stanowią około 67 proc. ceny paliwa, a 33 proc. pochłaniają podatki, czyli: VAT, opłata emisyjna, opłata paliwowa oraz akcyza:

koszt rafinerii – 58 proc.

akcyza – 20 proc.

marża detaliczna – 9 proc.

VAT – 7 proc.

opłata paliwowa – 3 proc.

opłata emisyjna – 1 proc.

W przypadku oleju napędowego jest nieco inaczej, ponieważ koszty rafineryjne i marża dla stacji to teraz prawie 73 proc.:

koszt rafinerii – 65 proc.

akcyza – 12 proc.

marża detaliczna – 8 proc.

VAT – 7 proc.

opłata paliwowa – 6 proc.

opłata emisyjna – 1 proc.

