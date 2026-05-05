Sztuczna inteligencja dla wojska. 5 mld zł z SAFE na nowe technologie

Okazuje się, że wojsko nie potrafi się już obyć bez własnej AI. Kto chce zwiększyć przewagę taktyczną, zautomatyzować analizę danych oraz zoptymalizować logistykę nie ma wyjścia – musi kupić wysokiej klasy komputery i jak najszybciej wytrenować sobie swoją sztuczną inteligencję.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce przeznaczyć około 5,1 mld zł z pożyczki SAFE na cybertechnologie, sztuczną inteligencję i walkę radioelektroniczną – około 3 proc. polskiej puli środków z tej unijnej pożyczki.

Po co wojskowym sztuczna inteligencja?

Kijów nie wjeżdża do Moskwy na czołgach – wlatuje do centrum miasta siecią dronów. Ukraińcy nie wysyłają swoich wojsk do niszczenia rosyjskich rafinerii, rurociągów czy elektrowni, a one i tak płoną. Wojna nagle zmieniła oblicze. Nagle, czyli odkąd żołnierzom w podjęciu decyzji pomagają wytrenowane w tym celu algorytmy.

AI pozwala na integrację i analizę informacji pochodzących z wielu źródeł, w tym z sygnałów elektronicznych, satelitarnych i raportów terenowych. Automatyczne przetwarzanie dużych zbiorów danych pozwala wykrywać wzorce i przewidywać ruchy przeciwnika, co daje przewagę strategiczną.

Sieci algorytmów przetwarzają ogromne ilości danych z satelitów, dronów i czujników w czasie rzeczywistym. Dzięki temu potrafią automatycznie wykrywać cele (np. pojazdy wroga) i śledzić ich ruchy. Wykrywają anomalie, identyfikują cyberataki i błyskawicznie reagują na zagrożenia w cyberprzestrzeni, co jest kluczowe dla ochrony nowoczesnej infrastruktury.

Systemy AI umożliwiają dziś rozwój autonomicznych platform bojowych, takich jak drony, roboty lądowe czy pojazdy morskie, które mogą wykonywać misje rozpoznawcze, patrolowe, a nawet bojowe bez bezpośredniego nadzoru człowieka.

AI analizuje możliwe scenariusze działań wojennych, prognozuje ruchy przeciwnika i rekomenduje najlepsze opcje dowodzenia, co usprawnia zarządzanie na polu walki. Do tego przewiduje zapotrzebowanie na części zamienne, paliwo czy amunicję, analizując stan sprzętu i plany misji, co pozwala uniknąć przestojów. Katalog zastosowań algorytmów w siłach zbrojnych i służbach specjalnych jest niezwykle rozbudowany, żeby nie powiedzieć że nieskończony.

Wojskowe AI będzie supertajne

Wojsko Polskie jest w procesie przenoszenia się w XXII wiek, które sfinansuje SAFE, czyli niskooprocentowane pożyczki z Unii Europejskiej. Budżet programu to 150 mld euro, z czego Polska ma otrzymać 29 proc. – 43,7 mld euro, czyli około 185 mld zł.

Jak donosi wnp.pl, ponad połowa z polskiej puli w SAFE będzie przeznaczona na systemy artyleryjskie oraz obronę powietrzną, w tym przeciwlotniczą, przeciwrakietową i antydronową. Część środków trafi też na nowe technologie - Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zamierzają wykorzystać środki z SAFE do zakupu i wdrożenia superkomputerów do przetwarzania dużych zbiorów danych bez używania ogólnodostępnych sieci. Projekt przygotowało Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, wchodzące w skład Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Unijna pożyczka ma również posłużyć do zakupu urządzeń Edge AI, które zapewniają działanie sztucznej inteligencji u użytkownika końcowego bez konieczności łączenia się z centralną bazą czy chmurą obliczeniową, na której pracuje dany model.

