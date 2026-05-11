Szykuje się rewolucja w e-skarbówce. Będą nowe funkcje dla podatników

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, jeszcze w tym kwartale podatnicy (osoby fizyczne, spółki czy inne organizacje) będą mogli udostępnić część danych (np. historię rozliczeń, dane rejestrowe) zawartych na ich kontach w e-Urzędzie Skarbowym wybranej osobie, np. księgowemu.

Podatnicy będą mogli udostępnić konto księgowemu

Warto podkreślić, że dostęp do danych ma być wyłącznie do odczytu, a zatem nie będzie ryzyka, że ktoś złoży dokumenty w imieniu podatnika. Osoba trzecia będzie mogła tylko przeglądać informacje, bez możliwości działania w imieniu podatnika.

Gazeta zwraca uwagę, że to zmiana oczekiwana przez wielu podatników od momentu uruchomienia infolinii Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w październiku 2024 roku. Pracownicy biura rachunkowego, którzy mają pełnomocnictwa UPL-1, a więc tylko do składania za podatnika deklaracji, nie mogą telefonicznie dowiedzieć się niczego w urzędzie skarbowym w sprawie swojego klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba ma dostęp do konta w e-US spółki lub innej organizacji. Może wówczas się uwierzytelnić i uzyskać na infolinii KAS informacje podatkowe o spółce lub innej organizacji.

Nowy portal eLicytacje KAS

W połowie tego roku pojawi się również portal eLicytacje KAS. Jak wskazuje dziennik, dzięki niemu naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli publikować ogłoszenia o sprzedaży ruchomości i nieruchomości oraz przeprowadzać licytacje. Dostęp do portalu będą mieli naczelnicy urzędów skarbowych, będący organami egzekucyjnymi i likwidacyjnymi, oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych – jako organy likwidacyjne.

– Portal umożliwi pozyskanie informacji o sprzedaży przez większą grupę potencjalnych nabywców. Dziś bowiem informacje o licytacji ruchomości i nieruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym są wywieszane w siedzibie organu egzekucyjnego (urzędu skarbowego) i w urzędzie gminy, a także zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Biorąc pod uwagę, że jest 366 naczelników urzędów skarbowych działających jako administracyjne organy egzekucyjne uprawnione do stosowania egzekucji z ruchomości i nieruchomości, to zainteresowani mają utrudniony dostęp do informacji. Liczba potencjalnych nabywców jest więc ograniczona, a wpływy z licytacji nie zawsze są takie, jakich oczekiwałby fiskus – pisze gazeta.

Zmiany w tym zakresie przewiduje nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nad którą prace dopiero dobiegają końca.

Czytaj też:

Kara za brak rozliczenia PIT. Automat nie jest dla wszystkichCzytaj też:

Gotówka pod coraz większą kontrolą. Przedsiębiorcy muszą uważać na limit