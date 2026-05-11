Problemy z Profilem Zaufanym. Jest komunikat resortu cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji wydało w poniedziałek komunikat, w którym informuje o utrudnieniach w dostępie do Profilu Zaufanego. – Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe – czytamy w komunikacie.

Profil Zaufany nie działa. Resort zaleca inną formę autoryzacji

Resort cyfryzacji zaleca korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel. – Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco – podkreślono w dzisiejszym komunikacie.

Ministerstwo nie informuje, jak długo mogą potrwać utrudnienia.

Profil Zaufany służy do elektronicznego potwierdzania tożsamości w internecie oraz umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Dzięki Profilowi Zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czy e-Urząd Skarbowy.

W miniony weekend z utrudnieniami musieli zmierzyć się klienci mBanku, co miało związek z pracami modernizacyjnymi. – Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy – wyjaśniał bank w komunikacie wydanym tuż przed weekendem.

9 maja w godzinach 7.00-20.00 klienci nie mogli zalogować się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz aplikacji mBank Giełda. W godzinach godzinach 2.30-7.30 nie była możliwa płatność kartą w internecie, jak również możliwość zalogowania się na swoje konto w internecie oraz w aplikacji mobilnej.

AKTUALIZACJA: Przed godz. 12.00 Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Profil Zaufany i powiązane z nim usługi działają już prawidłowo.

