Polska zaskarżyła umowę Mercosur. „Zrobiliśmy to”

– Obiecaliśmy i zrobiliśmy to. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zaskarżyła umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości! – poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski na platformie X. – Dla polskiego rządu bezpieczeństwo naszych rolników i konsumentów jest najważniejsze. Nasi rolnicy nie boją się konkurencji, ale musi być ona UCZCIWA. Walczymy o równe zasady handlu i najwyższe standardy. Polska wieś może na nas liczyć! – dodał.

Polska zaskarżyła do TSUE umowę z Mercosur

Wniosek o zaskarżeniu umowy Mercosur do unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) rząd przyjął na początku maja. – Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE – informował wówczas wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Od 1 maja br. jest stosowana tymczasowa umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Zdecydowała o tym Komisja Europejska, pomimo sprzeciwu rolników z wielu krajów europejskich i zaskarżenia umowy przez Parlament Europejski do TSUE.

Szef resortu rolnictwa zwraca uwagę, że skarga do TSUE może, ale nie musi zablokować umowy z Mercosurem, bo decyzja w tej sprawie należy do KE.

Przypomnijmy, że w styczniu Parlament Europejski skierował wniosek do TSUE o zbadanie zgodności umowy z unijnymi traktatami. W połowie marca Sejm przyjął uchwałę, w której zwrócił się do rządu o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski, niezależnie od skargi złożonej przez Parlament Europejski. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia do TSUE umowy UE-Mercosur.

Porozumienie z Mercosur ma ułatwić przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej. Władze Komisji Europejskiej podkreślają, że umowa tworzy największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowego PKB. Oznacza też m.in. więcej możliwości biznesowych, zniesienie ceł o wartości miliardów euro i otwarcie rynków zamówień publicznych.

