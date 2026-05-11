Nagłe działania służb w centrum Warszawy. Hałas i utrudnienia już trwają

W rejonie Sejmu w Warszawie rozpoczęły się zaplanowane ćwiczenia z udziałem Straży Marszałkowskiej oraz innych służb mundurowych. Działania prowadzone są na terenie Kancelarii Sejmu i w okolicach ul. Wiejskiej.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, aktywność służb odbywa się w godzinach wieczornych. Mieszkańcy okolicy już mogą odczuwać skutki tych działań – w tym zwiększony hałas oraz obecność pojazdów uprzywilejowanych.

Syreny i większy ruch w centrum Warszawy

Rozpoczęte ćwiczenia oznaczają wzmożony ruch służb w tej części miasta. W pobliżu kompleksu sejmowego pojawiają się pojazdy uprzywilejowane, a ich obecność wpływa na natężenie ruchu drogowego.

Jak zapowiadano, działania mogą powodować chwilowe utrudnienia oraz dyskomfort związany z hałasem. To standardowy element tego typu ćwiczeń, które mają przygotować służby na różne scenariusze.

Oficjalny komunikat Sejmu. To nie jest realne zagrożenie

Kancelaria Sejmu wcześniej uprzedzała mieszkańców, że prowadzone działania mają charakter szkoleniowy. Podkreślono, że nie są one związane z żadnym rzeczywistym zagrożeniem.

Mimo to komunikat miał na celu przygotowanie osób przebywających w tej części Warszawy na możliwe niedogodności i uniknięcie niepotrzebnego niepokoju.

Straż Marszałkowska – czym zajmuje się ta formacja

Straż Marszałkowska odpowiada za bezpieczeństwo parlamentu i podlega marszałkowi Sejmu. To wyspecjalizowana formacja, której zadaniem jest ochrona budynków Sejmu i Senatu oraz osób przebywających na ich terenie.

Na jej czele stoi komendant powoływany przez szefa Kancelarii Sejmu. Jest to najmniejsza formacja mundurowa w Polsce, jednak pełni kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

Mieszkańcy powinni przygotować się na utrudnienia

Osoby przebywające w rejonie ul. Wiejskiej muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami. Dotyczą one przede wszystkim hałasu oraz zwiększonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych.

Choć działania mają charakter rutynowy, ich skala może być odczuwalna dla mieszkańców. Dlatego służby wcześniej poinformowały o planowanych ćwiczeniach.

