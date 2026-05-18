Kolejne złe wieści ws. inflacji. Jest komunikat NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności. Inflacja bazowa wyniosła w kwietniu 3 proc. rok do roku, wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej, a zarazem najwyższy wynik od października ubiegłego roku.

Inflacja bazowa w górę

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,9 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej,

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej,

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej,

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,0 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła w kwietniu 3,2 proc. rok do roku, wobec 3 proc. w marcu. W relacji miesiąc do miesiąca ceny wzrosły średnio o 0,6 proc.

GUS podkreślił w komunikacie, że w porównaniu z marcem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,6 proc.), użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 0,6 proc.), odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 0,9 proc.), informacji i komunikacji (o 0,8%) oraz zdrowia (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,15 p. proc., 0,12 p. proc., 0,09 p. proc., 0,06 p. proc. i po 0,04 p. proc.

W porównaniu z kwietniem 2025 roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,8 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,9 proc.), transportu (o 3,5 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), zdrowia (o 5 proc.) oraz rekreacji, sportu i kultury (o 4,6 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o: 0,97 p. proc., 0,50 p. proc., 0,36 p. proc., 0,32 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie m.in. odzieży i obuwia (o 2,8 proc.) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,04 p. proc.

