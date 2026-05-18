Kolejne złe wieści ws. inflacji. Jest komunikat NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności. Inflacja bazowa wyniosła w kwietniu 3 proc. rok do roku, wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej, a zarazem najwyższy wynik od października ubiegłego roku.
Inflacja bazowa w górę
W relacji rok do roku inflacja:
- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,9 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej,
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej,
- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej,
- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,0 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.
Przypomnijmy, że w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła w kwietniu 3,2 proc. rok do roku, wobec 3 proc. w marcu. W relacji miesiąc do miesiąca ceny wzrosły średnio o 0,6 proc.
GUS podkreślił w komunikacie, że w porównaniu z marcem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,6 proc.), użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 0,6 proc.), odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 0,9 proc.), informacji i komunikacji (o 0,8%) oraz zdrowia (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,15 p. proc., 0,12 p. proc., 0,09 p. proc., 0,06 p. proc. i po 0,04 p. proc.
W porównaniu z kwietniem 2025 roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,8 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,9 proc.), transportu (o 3,5 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), zdrowia (o 5 proc.) oraz rekreacji, sportu i kultury (o 4,6 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o: 0,97 p. proc., 0,50 p. proc., 0,36 p. proc., 0,32 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie m.in. odzieży i obuwia (o 2,8 proc.) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,04 p. proc.
