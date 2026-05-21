Imponujący wzrost w dwóch sektorach. Jest też druga strona medalu

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące produkcji przemysłowej za kwiecień 2026 roku. Jak wynika z informacji urzędu, wzrost produkcji sprzedanej w cenach stałych odnotowano w 18 spośród 34 działów przemysłu.

Największy wzrost zanotowano w wydobywaniu węgla kamiennego oraz węgla brunatnego. Produkcja w tym sektorze była wyższa o 27,1 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Mocne wyniki pojawiły się także w produkcji pozostałego sprzętu transportowego, gdzie wzrost wyniósł 15,5 proc.

Produkcja przemysłowa w Polsce. Te branże rosły najmocniej

Wśród działów z wyraźnym wzrostem znalazła się również gospodarka odpadami i odzysk surowców. W tym przypadku produkcja zwiększyła się o 15,3 proc. rok do roku. Wyższe wyniki odnotowano także w sektorze związanym z energią elektryczną, gazem, parą wodną i gorącą wodą. Tu wzrost wyniósł 11,6 proc.

Dodatnią dynamikę zanotowano także w produkcji metali, która wzrosła o 9,8 proc., a także w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,6 proc. Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych zwiększyły produkcję o 9,3 proc., natomiast wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 8,6 proc.

Nie wszystkie sektory poprawiły wyniki

GUS poinformował jednocześnie, że w 16 działach przemysłu produkcja była niższa niż rok wcześniej. Największy spadek dotyczył naprawy, konserwacji oraz instalowania maszyn i urządzeń. W tym przypadku wynik był słabszy o 4 proc.

Spadki pojawiły się także w produkcji napojów, gdzie odnotowano wynik niższy o 3,8 proc. rok do roku. Produkcja mebli zmniejszyła się o 3,4 proc., a produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep spadła o 2,4 proc.

GUS wskazuje wyraźne różnice między branżami

Kwietniowe dane pokazują, że sytuacja w polskim przemyśle pozostaje mocno zróżnicowana. Część sektorów notuje wyraźne odbicie i wzrost produkcji, podczas gdy inne nadal pozostają pod presją słabszego popytu.

Najmocniejsze wzrosty pojawiły się w branżach związanych z wydobyciem surowców, energetyką i produkcją przemysłową, natomiast słabsze wyniki zanotowały m.in. branże związane z motoryzacją, meblarstwem oraz napojami.

