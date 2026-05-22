NBP wprowadził do obiegu nową monetę. Jest komunikat

Narodowy Bank Polski (NBP) wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” – „Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce”. Moneta jest dostępna od 22 maja.

Nowa moneta okolicznościowa od dziś w obiegu

Moneta została wyemitowana w standardzie obiegowym z rewersem przedstawiającym dziedziniec oraz elewację frontową pałacu z wieżami widziane przez zwieńczenie bramy głównej, w nakładzie do 1 000 000 sztuk. Można ją zamieniać według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, określany jako „perła Lubelszczyzny”, należy do najlepiej zachowanych dawnych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Kompleks o powierzchni 21,7 hektara, wzniesiony w XVIII w. jako letnia rezydencja Michała Bielińskiego, zachowuje zasadniczy układ późnobarokowego założenia „między dziedzińcem a ogrodem”. W takim kształcie został zakupiony przez Aleksandra Zamoyskiego w 1799 roku.

Obecny wygląd charakteryzują nawarstwienia stylów architektonicznych z okresu rozbudowy przeprowadzonej na przełomie XIX i XX w. przez Konstantego Zamoyskiego. W 1903 roku wokół swojej stałej rodowej siedziby hrabia utworzył ordynację liczącą ponad 7600 hektarów. Majątek pozostawał własnością Zamoyskich do 1944 roku, kiedy został upaństwowiony i przekazany do użytkowania różnym instytucjom. Powstała wówczas działająca do dziś placówka muzealna, od 1992 roku funkcjonująca pod nazwą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W 2007 roku obiekt otrzymał honorowy tytuł Pomnika Historii.

Zespół pałacowy obejmuje kilkanaście zabytkowych budynków, rozmieszczonych symetrycznie wokół prostokątnego dziedzińca. Układ założenia rozwija się osiowo od neobarokowej bramy głównej, poprzez kolejne człony zabudowy, aż po pałac z wieżami, stanowiący dominantę kompozycji. Za bramą znajdują się m.in. parterowe pawilony (dawna stajnia z urządzoną wystawą pojazdów konnych oraz wozownia z Galerią Sztuki prezentującą twórczość powojenną), kordegardy, oficyny boczne oraz budynki tzw. teatralni i kaplica wzorowana na kaplicy wersalskiej. Wnętrza pałacu zachowały częściowo oryginalny wystrój z przełomu XIX i XX w. oraz elementy rodzinnej kolekcji Zamoyskich, uzupełnianej nabytkami muzealnymi. Kompleks otacza park krajobrazowy z ogrodem francuskim, uzupełniony elementami małej architektury, m.in. XIX-wieczną fontanną i pomnikiem żołnierzy napoleońskich.

W czerwcu NBP planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł "50. rocznica Czerwca ’76".

