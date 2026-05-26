Dodatkowe 60 dni zasiłku dla rodziców. Ministerstwo wydało komunikat

W Dniu Matki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zgłoszeniu do procesu legislacyjnego rządu projektu ustawy przewidującego wydłużenie o dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle.

– Słuchamy Mam. Gdy Twoje dziecko ciężko i długo choruje – Twoja obecność i wsparcie są najważniejsze. Dlatego, wsłuchując się w głosy mam, rodziców i opiekunów, wydłużamy możliwość korzystania zL4 na ciężko chore dziecko o kolejne 60 dni. Łącznie będzie to 120 dni rocznie wsparcia dla rodziców dzieci z ciężką chorobą lub z niepełnosprawnością – poinformowało ministerstwo na platformie X.

Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców

Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwraca uwagę, że obecnie rodzicom dzieci chorych onkologicznie i przewlekle przysługuje taki sam jak innym rodzicom, limitowany okres zasiłku opiekuńczego – maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14. roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat.

– To może być wystarczające, gdy mówimy o chorobach takich jak katar, grypa, przeziębienie, jak chwilowa infekcja, kiedy trzeba zostać z dzieckiem w domu, podać mu leki, a potem ono wraca do szkoły, przedszkola czy żłobka i rodzic może wrócić do pracy – powiedziała ministra, podkreślając, że w przypadku poważnych chorób, to rozwiązanie jest zdecydowanie niewystarczające.

– Dlatego właśnie proponujemy – i zgłosiliśmy już odpowiedni projekt ustawy do procesu legislacyjnego rządu – wydłużenie tego okresu, zapewnienie rodzicom dzieci chorych onkologicznie i przewlekle dodatkowych 60 dni wolnych od pracy tak, by mogły te osoby, mamy, ojcowie, rodziny, sprawować opiekę nad ciężko chorym dzieckiem – dodała.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że zasiłek będzie przysługiwał na dzieci do 18 lat. – Nie robimy tutaj żadnej listy chorób. Oczywiście wiemy, że przykładowo będą to choroby onkologiczne, będą to ciężkie choroby kardiologiczne, mogą to być inne choroby przewlekłe, ale od tego są specjaliści, lekarze, lekarz prowadzący danego małego pacjenta, żeby określić, czy jest to choroba, która spełnia te przesłanki choroby przewlekłej, przy której będzie przysługiwało to 60 dodatkowych dni – wyjaśniała szefowa resortu rodziny.

Szacunkowy koszt tego rozwiązania to ok. 100 mln zł. Dziemianowicz-Bąk liczy na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie.

